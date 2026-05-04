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婚宴小遊戲比腕力遭女教練折斷手 女物理治療師求償87萬敗訴確定

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市陳姓女子是物理治療師，兩年前參與婚禮，被主持人點名上台抽捧花、參與「遏手把（台語：比腕力）」的小遊戲，未料過程中陳女遭莊姓女健身教練施力壓制，導致右手骨折、神經損傷等傷勢，陳女向莊女求償87萬元，二審近日審結，仍認定陳女有相關背景，同意參賽已默認可忍受其風險，判免賠確定。

判決書指出，陳姓女子是物理治療師、莊姓女子是健身教練，2024年7月間二人同時參與友人婚宴，被主持人點名上台抽捧花，臨時參與「遏手把」的小遊戲，但比賽過程中，莊女出力將陳女手臂壓下過程中，造成陳女右手受傷，造成右側遠端肱骨位移骨折、神經損傷，事後經歷內固定手術、休養數月。

陳女向法院提出損害賠償告訴，向莊女索償87萬元，陳女主張，她單純參加婚宴活動，未同意或承諾願意忍受比賽帶來的損害，其身體健康及人身安全應受保障。

陳女指控，莊女具備物理治療師、健身教練資格，明明可選擇拒絕參加，卻執意參與，且在過程中違反中華民國腕力競賽規則，不當施力導致她受傷，顯有過失。

莊女在法院審理時則反駁，陳女曾擔任過7年物理治療師，清楚腕力比賽具有拉傷、韌帶扭傷等風險，兩人是自願進行比賽，可視為同意承擔比賽風險；且陳女提告的過失傷害告訴，檢方已不起訴處分確定，證明她無過失。

一審判陳女敗訴，全案上訴台中高分院後，二審審認，腕力比賽確實具有肢體受傷的風險，陳女身為具備醫療背景的成年人，在評估自身狀況及現場設備後，仍自願參賽，即視為默示願意忍受該風險實現所生之損害。

法官指出，爭取勝利本為比賽本質，若要求參賽者控制力道以免擔負刑責，顯與比賽本質相悖。

法官表示，該比賽僅為婚宴場合的臨時助興遊戲，非正式體育競技，自然不受正式腕力競賽規則拘束，莊女身型較陳女嬌小，以尋常姿勢交腕競力勝出，難認有故意或過失，駁回訴請，全案確定。

台中市陳姓女子參加婚禮裡與同場莊姓女子比腕力受傷，求償87萬元，台中高分院判陳女敗訴確定（圖中為演員楊雅筑、劉香慈為戲宣傳，與本案無關）。示意圖／報系資料照
台中市陳姓女子參加婚禮裡與同場莊姓女子比腕力受傷，求償87萬元，台中高分院判陳女敗訴確定（圖中為演員楊雅筑、劉香慈為戲宣傳，與本案無關）。示意圖／報系資料照

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