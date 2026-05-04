快訊

台北陷安鼠之亂…民眾自製鼠患地圖！即時通報、傻眼重災區「比想像嚴重」

簡立峰專欄／推新模型市場反應淡 Meta跨足AI遇何困境？

掌摑亞太球場工讀生成傷引發公憤 房仲男被依傷害罪起訴

聽新聞
0:00 / 0:00

桃園男造謠「多人食用馬鈴薯中毒」遭起訴 檢批犯後態度不佳

桃園電子報／ 桃園電子報

11
桃園市一名51歲汪姓男子涉嫌在網路散布不實資訊，稱高雄市有多位民眾食用馬鈴薯製品後食物中毒。圖：檢方提供

桃園市一名51歲汪姓男子上(4)月涉嫌在網路散布不實資訊，稱高雄市有多位民眾食用馬鈴薯製品後食物中毒，經桃園地檢署民生專組檢察官王念珩指揮法務部調查局資安工作站偵辦，該案於上月30日偵結，檢方認定汪男涉犯食品安全衛生管理法第46條之1之散播有關食品安全之不實訊息罪嫌，對他提起公訴，並建請法院從重量刑。

桃檢說明，檢方訊問後，審酌汪男在未經查證之情形下密接時間陸續在數個有眾多民眾使用臉書社團中發布含有「高雄爆發多人食用馬鈴薯製品後不適送醫」之AI偽造新聞報導，並以「冤有頭債有主，誰進口的就找誰吧！」等語加以評論，造成民眾對於馬鈴薯及其相關製品食用安全之恐懼，影響相關業者營運，並加深社會動盪不安情緒，甚且需耗費相關機關大量人力、物力加以調查、澄清，才能消弭社會大眾不安，因此認定汪男所造成之危害非輕，且犯後態度不佳，請法院從重量刑。

桃檢強調，對於類似該案之企圖以不實食安訊息造成民眾恐懼不安及耗費社會資源犯行，桃檢秉持速辦嚴查，即時澄清之原則，於上月27日立案起即積極偵辦，儘速偵結起訴，闢除不實訊息，展現維護社會安寧之執法態度。檢方呼籲，網路謠言散布迅速，民眾接獲可疑食安訊息時應保持冷靜，先向相關政府機關查證，切勿隨意轉傳，以免誤蹈法網並引起社會恐慌。

本文章來自《桃園電子報》。原文：桃園男造謠「多人食用馬鈴薯中毒」遭起訴 檢批犯後態度不佳

法務部 桃園 高雄市 中毒

延伸閱讀

網傳賴總統家人在美購屋 府：惡意造謠勿散布避免觸法

涉萬華群聚鬥毆殺人案 北院裁定凶嫌延押2月

中壢警連假雷霆除暴破113刑案 他酒駕昏睡車內改造手槍放身旁遭逮

發芽馬鈴薯僅是冰山一角？翁曉玲憂下一個食安之亂：真是為台好嗎？

相關新聞

掌摑亞太球場工讀生成傷引發公憤 房仲男被依傷害罪起訴

49歲蔣天浩3月29日在亞太國際棒球訓練中心成棒主球場啟用、賴清德總統親臨觀賽的首場中華職棒例行賽場邊，掌摑20歲蔡姓工讀生，引爆網友公憤；蔣被公司開除，中職也將蔣列入球場黑名單，禁止進入任何中職賽事

影／前議員淪車手…刑事局去年抓竹聯分會長 今年再抓軍師一網打盡

彰化縣男子呂金霖是竹聯幫地虎堂斌勢分會，被稱為「車手獵人」，曾逼黑吃黑的車手相互口交、舔舐地面精液後錄影，恐嚇、勒贖金錢，去年遭刑事局中打查獲後，遭檢方聲押，檢警持續查緝在逃的張姓軍師等人，今年數度收

愛犬癱瘓竟成頂客夫妻離婚導火線 法官因這原因判敗訴

婚姻的裂痕，竟是從一隻「毛小孩」開始。新北市一對頂客族夫妻結婚十餘年，婚後不生小孩，原過著愜意的生活，卻在領養的愛犬癱瘓後，因照護重擔導致婚姻崩盤。丈夫指控妻子不願分擔擠尿瑣事、十年無性生活，憤而訴請

為顧兒女 詐男聲請易服社會勞動終獲准

蕭姓男子夫妻的銀行帳戶，被妻子提供詐騙集團使用，兩人協助轉帳，妻入監服刑，蕭被判應執行十月徒刑，以獨自照顧四名年幼子女為由，兩度聲請易服社會勞動，檢方皆不准，他均提聲明異議。高雄高分院認定檢方未衡量家

易服社會勞動執行考量 法界：兼顧法治與人性

蕭姓男子幫妻子轉帳給詐騙集團遭判刑，聲請易服社會勞動被檢方否決，兩度向高雄高分院提聲明異議勝訴。法界解讀，法官考量蕭要照顧子女等狀況，採人性化角度，認為刑罰執行不僅有監禁選項，應兼顧法治與人性。

超商老闆持球棒防竊賊逃走...球棒意外落入竊賊手中 老闆和兒子反被打傷

許姓男子到超商偷喝葡萄王精華飲，再把空瓶放回貨架，並把約800元商品放口袋，被店方攔下。店長持球棒，和妻子、兒子看守許男。等待員警過程中，店長的球棒落地，許男掄起球棒，先後毆打店長和兒子。法官審理後，

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。