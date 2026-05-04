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影／前議員淪車手…刑事局去年抓竹聯分會長 今年再抓軍師一網打盡

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

彰化縣男子呂金霖是竹聯幫地虎堂斌勢分會，被稱為「車手獵人」，曾逼黑吃黑的車手相互口交、舔舐地面精液後錄影，恐嚇、勒贖金錢，去年遭刑事局中打查獲後，遭檢方聲押，檢警持續查緝在逃的張姓軍師等人，今年數度收網，再帶回涉案34人，也發現彰化縣前議員洪柏葳屬該團旗下車手，該團以「城隍爺」、「三國人物」為暱稱分工犯案，檢方聲押張等10人獲准。

刑事局中打三隊在去年5月間破獲以呂金霖為首的不法集團，呂等人涉以凌虐黑吃黑車手，逼迫相互性交後錄影，藉此恐嚇贖金，去年呂等8人落網，發現彰化縣前議員洪柏葳，疑因債務問題，也淪為詐團旗下車手。

刑事局中打三隊為追查此案其他共犯，報請彰化地檢署檢察官朱健福指揮後，與彰化縣刑大、鹿港警分局等單位共辦，追查發現，呂金霖所屬的不法集團，以「城隍車隊」暱稱盤據一方，旗下成員均以「七爺」、「八爺」、「文判官」、「武判官」及「牛將軍」等暱稱自居。

另外集團成員還使用「三國時代」的人物作為暱稱，包括「曹操」、「荀彧」等，以暱稱搭配職務分工，例如「荀彧」即負責軍師工作，擔任接洽詐欺機房，或提供被害人面交資訊，再轉派旗下成員前往指定地點面交，不同陣營間會互相合作，從其他陣營招攬面交車手充當前線。

專案小組清查，此案至少有50名被害人上當，被騙金額破2億元，全案去年至今年4月間執行4波搜索，帶回張姓軍師（31歲）等34人，追徵及攔阻不法利得約1000餘萬元，檢方以組織、詐欺、洗錢等罪，聲押張等10人獲准。

刑事局呼籲，詐騙手法推陳出新，民眾務必提高警覺，尤其對於臉書、Instagram、Threads、YOUTUBE 上的網紅、名人所推薦股票及虛擬貨幣相關之投資廣告要特別留意，詐團會要求加 LINE ID 進投資群組，再以上市公司股票，或知名虛擬貨幣交易所等投資名義，向被害人募集資金，透過不尋常面交方式入金，由詐欺派員持偽造證件前來收款，提供造假的收據取信被害人。

另外，詐團為招募面交車手，除不同詐團間互相調度人力外，也透過假求職方式，誆稱工作輕鬆、學經歷不拘，卻給高報酬薪資等情形誘導無社會經驗之新人上當，這些行為絕對是詐騙。

如有相關疑問，可撥打165反詐騙專線，或110報案專線進行查證，以免被充當人頭涉及詐欺、洗錢的刑責，還需賠償被害人鉅額財損。

刑事局中打三隊破獲呂金霖為首不法集團，集團成員使用城隍、三國人物為暱稱，進行分工。圖／刑事局提供
刑事局中打三隊破獲呂金霖為首不法集團，集團成員使用城隍、三國人物為暱稱，進行分工。圖／刑事局提供

刑事局中打三隊去年查緝呂金霖為首的不法集團，出動特警攻堅。記者陳宏睿／翻攝
刑事局中打三隊去年查緝呂金霖為首的不法集團，出動特警攻堅。記者陳宏睿／翻攝

刑事局中打三隊破獲呂金霖為首不法集團，集團成員使用城隍、三國人物為暱稱，進行分工。記者陳宏睿／翻攝
刑事局中打三隊破獲呂金霖為首不法集團，集團成員使用城隍、三國人物為暱稱，進行分工。記者陳宏睿／翻攝

刑事局中打三隊破獲呂金霖為首不法集團，去年至今年執行4波搜索，查扣涉案證物。記者陳宏睿／翻攝
刑事局中打三隊破獲呂金霖為首不法集團，去年至今年執行4波搜索，查扣涉案證物。記者陳宏睿／翻攝

刑事局中打三隊破獲呂金霖為首不法集團，集團成員使用城隍、三國人物為暱稱，進行分工。記者陳宏睿／翻攝
刑事局中打三隊破獲呂金霖為首不法集團，集團成員使用城隍、三國人物為暱稱，進行分工。記者陳宏睿／翻攝

車手 彰化縣 竹聯幫 刑事局 詐欺 洗錢

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