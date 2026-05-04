掌摑亞太球場工讀生成傷引發公憤 房仲男被依傷害罪起訴

49歲蔣天浩3月29日在亞太國際棒球訓練中心成棒主球場啟用、賴清德總統親臨觀賽的首場中華職棒例行賽場邊，掌摑20歲蔡姓工讀生，引爆網友公憤；蔣被公司開除，中職也將蔣列入球場黑名單，禁止進入任何中職賽事；台南地檢署偵辦後，今天將蔣依傷害罪提起公訴。

起訴書指出，蔣天浩今年3月29日晚間7時30分，在台南市安南區環管路505號亞太棒球場成棒主球場3樓3壘側電梯前，屬公眾均可共見共聞場所，因細故與蔡姓工讀生發生糾紛，心生不滿；蔣基於傷害及強暴公然侮辱犯意，向蔡謾罵「你是在靠北喔（台語）」等語。

蔣邊辱罵蔡，同時以右手揮打蔡的左臉頰1下，致蔡受有左臉挫傷併頭暈及左口腔黏膜擦傷等傷害，並令在場多數人均得共同見聞，足生損害於蔡的名譽；案經蔡向轄區第三警分局提告，檢方偵訊時，蔡承認犯行，與監視器錄影畫面及民眾提供的手機錄影檔案相符。

檢察官依據蔡提出台南市立安南醫院診斷證明書及相關證據，認定蔣涉犯傷害及公然侮辱罪嫌，其以一行為同時觸犯2罪名，為想像競合犯，請法院從一重以傷害罪嫌處斷。

回顧當晚事件起因，蔣天浩在演唱會進行時靠在欄杆上，影響到其他觀眾，1名中職人員勸他回座位時發生爭執；身材較高的蔡姓工讀生上前協助，蔣大聲說「好好講」，蔡也提高音量說「好好講啦」，蔣突然開罵「你細咧哭爸喔」，一巴掌打中蔡的左臉頰，蔡被打的後退好幾步，蔣還追上咆哮。

蔣在全場2萬多名球迷現場、眾目睽睽下動手，事件延燒，網友迅速起底蔣是幸福家不動產公司儲備經理，其公司隔天凌晨就在臉書粉絲專頁上指出，終止聘僱關係；中職立即表示對任何暴力行為「零容忍」，將蔣列入球場黑名單，未來全面禁止進入中職任何賽事。

蔣在事發後神隱迄今，均未現身，僅在臉書公開貼出個人道歉聲明「對於昨天在亞太棒球場發生的事情，我必須說—這是我無法推卸的錯。因為一時情緒失控，做出了傷害他人的行為，對於被我傷害的中職工作人員，在這裡向您致上最深、最沉重的歉意」。

蔣的聲明遭網友質疑是「100%用AI生成」，目前蔣又鎖住臉書個人頁面動態；幸福家不動產上月初與蔣聯繫時，蔣表達對於一時失控的行為感到懊悔，這件事情不僅造成自己、也給家人帶來壓力，他很想跟工讀生當面道歉，但沒有管道能夠聯繫上對方。

蔣掌摑蔡姓工讀生，引爆網友公憤，起底他是傷害前科慣犯，在法院判決資料可見他過去二度騎車與騎士發生行車糾紛後，攔住對方辱罵三字經，第二次更出拳攻擊加辱罵，台南地院分別判處拘役30日及25日；去年蔣送女兒上學途中又發生行車糾紛，竟再揮拳攻擊騎士，法院認定「態度乖張、行為暴戾」，依傷害罪判刑4月。

蔣天浩（右）在中華職棒例行賽場邊，掌摑20歲蔡姓工讀生，甫奪得全英羽球公開賽混雙冠軍的羽球國手葉宏蔚（白衣）剛好經過，親眼目擊事件。圖／翻攝自threads帳號huhu_artnhandmade

蔣天浩（右）在中華職棒例行賽場邊，掌摑20歲蔡姓工讀生，甫奪得全英羽球公開賽混雙冠軍的羽球國手葉宏蔚（白衣）剛好經過，親眼目擊事件。圖／翻攝自threads帳號huhu_artnhandmade