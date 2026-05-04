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易服社會勞動執行考量 法界：兼顧法治與人性

聯合報／ 記者張議晨／高雄報導

蕭姓男子幫妻子轉帳給詐騙集團遭判刑，聲請易服社會勞動被檢方否決，兩度向高雄高分院提聲明異議勝訴。法界解讀，法官考量蕭要照顧子女等狀況，採人性化角度，認為刑罰執行不僅有監禁選項，應兼顧法治與人性。

法界分析，易服社會勞動功能在於解決「短期自由刑」衍生問題，讓受刑人不入監，維持工作與生活，有回歸社會動力；但依法務部訂定檢察機關辦理易服社會勞動作業要點，「數罪併罰且達四罪以上」應認有「不執行所宣告之刑難收矯正之效」，不適用易服社會勞動。

有法界人士指出，本案法官認為行政要點只是輔助，檢方考量易服社會勞動應回歸刑法，其中易刑並無罪數限制，蕭犯幫助洗錢五罪，法官認為是基於幫助配偶的同一動機，犯罪時間緊密，與常見的累犯不同，若僅因罪數多寡，不准易服社會勞動，有違反比例原則疑慮。

法界人士認為，刑法中易刑相關家庭背景條文已被刪除，法官仍認檢方執行指揮應著重蕭的狀況，採人性化角度，即便不准易服社會勞動，也應在指揮書說明「確實考量過」再執行，而非機械式套用條文及罪數。

詐騙集團 法務部

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