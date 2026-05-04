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為顧兒女 詐男聲請易服社會勞動終獲准

聯合報／ 記者張議晨／高雄報導

蕭姓男子夫妻的銀行帳戶，被妻子提供詐騙集團使用，兩人協助轉帳，妻入監服刑，蕭被判應執行十月徒刑，以獨自照顧四名年幼子女為由，兩度聲請易服社會勞動，檢方皆不准，他均提聲明異議。高雄高分院認定檢方未衡量家庭狀況，兩次撤銷執行指揮處分，蕭再聲請易服社會勞動獲准。

據調查，楊姓女子二○二○年將個人及與丈夫蕭姓男子共有帳戶提供詐團，月領數千至三萬元報酬，因不熟悉網路銀行操作，要蕭協助轉帳五次，金流涉廿七名被害人。

一審依洗錢防制法等罪判楊一年十月徒刑確定，認定蕭不知情，判無罪。檢方上訴，二審認定蕭知道楊蒐集帳戶，仍用網銀轉帳，分別依幫助洗錢共五罪判刑三月至五月，合併執行十月，屬不得易科罰金之刑，得易服社會勞動。

楊因詐欺等案應執行五年二月入監，蕭主張要獨自照顧五至十一歲的四名年幼子女，向檢方聲請易服社會勞動；檢方認為蕭犯五罪，不准易服社會勞動須入監。蕭不服提聲明異議，高雄高分院認為檢察官只有在「難收矯正之效」或「難以維持法秩序」，才不准受刑人易服社會勞動，且不准應有明確理由。

合議庭認定，蕭幫楊轉帳五次被判五罪，但五次行為基於同一動機，與在不同時間、地點一犯再犯的惡行不同，過去無犯罪紀錄，非社會常見累犯，檢方未衡量家庭狀況，單以犯五罪不准易服社會勞動，執行指揮程序有瑕疵，撤銷執行指揮處分。

蕭再聲請易服社會勞動，檢方以犯罪侵害程度不輕，不准易服社會勞動。蕭再提聲明異議，高雄高分院仍認定犯罪動機同一，不能僅憑犯五罪認難收矯正之效。

法官認定，蕭有正當工作，要獨自照顧四名年幼子女，若以社會勞動代替入監，可讓他更腳踏實地生活，也能達到處罰與矯正效果，撤銷檢方處分；裁判執行是檢方權力，法院不能越俎代庖，由檢方另做妥適處分。蕭第三次聲請易服社會勞動，檢方准許。

洗錢 詐騙集團

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