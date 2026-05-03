涉萬華群聚鬥毆殺人案 北院裁定凶嫌延押2月

北市萬華去年10月間發生群聚鬥毆事件，其中李姓男子持刀刺傷劉姓男子，劉男送醫不治。北檢將李男起訴，法院裁定羈押禁見。由於李男羈押期將屆滿，北院裁定延長羈押禁見2個月。

台北地檢署起訴指出，屠姓男子因不滿電子煙彈所引發的謠言，與2名陳姓男子有糾紛，去年10月5日傳訊息要求2人說明。2名陳姓男子於同月6日另有糾紛，各自找包括屠男、李男、劉男等多人在台北市萬華區昆明街聚集。

去年10月6日深夜，雙方在昆明街發生推擠、拉扯，進而持辣椒水、甩棍、保溫瓶、安全帽或徒手互毆。李男在過程中拿出水果刀，刺傷對方一名蘇姓男子腿部後，持刀刺入劉男腹部、胸口。劉男送醫後不治。

北檢2月2日偵查終結，依殺人等罪起訴李男，在押中的李男移審北院，法官認定李男涉犯殺人重罪犯罪嫌疑重大，且有逃亡及串、滅證之虞，裁定羈押禁見。至於屠男、蘇男、其中一名陳男及其林姓女友，則被檢方依妨害秩序罪起訴。

由於李男羈押期將屆滿，北院法官於4月15日開庭訊問李男，李男坦承犯行。合議庭認為，李男所犯殺人罪，為最輕本刑10年以上有期徒刑的重罪，且有事實及相當理由足認有逃亡、勾串共犯、證人之虞，有羈押並禁止接見、通信的必要，於4月28日裁定李男自5月2日起延長羈押禁見2個月。