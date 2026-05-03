妻離婚後火速生女 前夫抓包她婚內外遇 法院判賠15萬

新竹陳男不滿林姓前妻離婚7個月後就生下一女，認為林女在離婚前就已和同事吳男外遇，憤而對兩人提告求償149萬元精神慰撫金。新竹地院審理後，認定兩人確實於陳男婚姻存續期間發生性行為，判決林女與吳男應連帶賠償15萬元。

判決書指出，陳男與林女於2014年結婚，原本生活平穩，但他意外發現林女在2023年1月間，即與同事吳男發展不正當男女關係。兩人不僅在婚姻關係結束前多次發生性行為，林女更因此懷孕，並於同年9月產下一女。陳男主張，這段婚外情嚴重破壞他的婚姻，導致他精神承受巨大痛苦。

林女與吳男則辯稱，陳男長期對家庭冷漠、只顧滑手機，且工作不穩定，婚姻早已出現裂痕。兩人強調，雙方是等到2023年2月17日林女辦妥離婚手續、恢復單身後才開始交往。

至於孩子受胎時間，林女與吳男主張，依法律回推仍可能落在離婚後的期間，認為陳男的指控純屬捏造。兩人更主張，司法院釋字第791號解釋宣告通姦罪違憲後，法律應重視性自主決定權，不應再有「配偶權」概念。

法官審理時發現，林女曾另案提起「否認婚生子女」訴訟，她在該案中自認「於懷孕時的2023年1月間，即知悉子女與陳男無血緣關係」。法官認為，既然林女在1月就確認懷了別人的孩子，足以證明她與吳男發生性行為的時間點，確實在與陳男的婚姻關係存續中。

法官認為，釋字第791號解釋僅是廢除刑罰制裁，並未否定民法保障的身分法益。林女與吳男兩人在陳男婚姻關係中發生性行為並致懷孕生女，客觀上已破壞婚姻共同生活的圓滿，且情節重大，最終判決林女與吳男應連帶賠償精神慰撫金15萬給陳男，可上訴。