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心智障礙男子釀驚悚車禍 收到無照駕車1萬8千元罰單 父親訴請撤銷成功

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆市1輛停放路旁的轎車，倒車穿越車道時撞倒人車。當時只有心智障礙水姓男子在車內，收到無照開車1萬8000元罰單。水父不服提告，指兒子當時在副駕駛座，是轎車故障釀禍。法官審理後，認定水男無駕駛能力，判決撤銷罰單。

基隆市去年4月29日發生罕見場景的車禍，道路監視器畫面顯示，肇事轎車原本停放在南榮路一處路口的路旁，突然倒車行進，從路口穿越雙向4線車道。當時路口有不少車輛通行，但只撞上停在路口等待轉彎的機車，最後又撞倒停在對向路旁的3輛機車，造成2人受傷。

警方調查後，發現車時只有水姓男子在車內，他並未考取駕照，舉發水男無照駕車，監理機車裁罰水男1萬8000元。

水男提起行政訴訟聲請撤銷罰單，年約70歲的水男父親，以原告法定代理人身分表示，他在南榮路經營電器修理店，當天他把轎車停放在店前的南榮路旁，並在店內整理零件材料。考量店內空間不足，才讓兒子在車內休息。

水父說，轎車當天因不明原因突然倒車，他的兒子是心智障礙、無行為能力者，不可能具備駕駛資格。事故發生時，兒子坐在副駕駛座，倒車燈亮起，不等同於車輛得立即行駛狀態，不應認兒子有操控車輛行為。且事發後兒子是從副駕駛座被攙扶下車，足以證明並無駕駛行為，事發時轎車無人操控。

監理機關答辯，肇事車輛去年4月29日下午1時48分停車，1時48分18秒倒退出路面邊線，穿越道路時肇事。水男雖未坐在駕駛座，但轎車啟動引擎，且處於得立即行駛車輛離去，應可認屬駕駛行為。路口監視器拍到轎車後煞車燈兩度亮起，也顯示確有人為操控，舉發及裁罰無違誤，聲明駁回告訴。

台北高等行政法院地方行政訴訟庭法官審理後指出，水男接受比西智力測驗顯示，心智年齡為4歲2個月，智商為61，屬輕度智能不足，並有領取身心障礙手冊。

法官當庭詢問水男是否知道前後、上下、左右？是否會騎腳踏車或機車或開車？是否知道車禍當天發生何事？水男均用搖頭回覆，可認應無方向感識別能力，未具備駕駛或控制車輛行為能力。

法官認為，水男事發後，確實是從副駕駛位置開門下車。假使水男確實有駕駛行為能力，不可能自副駕駛座駕車。水男違規行為時，因心智缺陷致不能辨識其行為違法，或欠缺依其辨識行為能力，依行政罰法規定，自得不予處罰，原告訴請撤銷原處分有理由，應予准許。全案可上訴。

1輛轎車倒車穿越車道時撞倒人車，獨自在車內的水姓心智障礙男子收到無照駕車1萬8000元罰單，水父不服訴請撤銷。法官審理後，認定水男無駕駛能力，判決撤銷罰單。聯合報資料照
1輛轎車倒車穿越車道時撞倒人車，獨自在車內的水姓心智障礙男子收到無照駕車1萬8000元罰單，水父不服訴請撤銷。法官審理後，認定水男無駕駛能力，判決撤銷罰單。聯合報資料照

1輛轎車倒車穿越車道時撞倒人車，獨自在車內的水姓心智障礙男子收到無照駕車1萬8000元罰單，水父不服訴請撤銷。法官審理後，認定水男無駕駛能力，判決撤銷罰單。聯合報資料照
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1輛轎車倒車穿越車道時撞倒人車，獨自在車內的水姓心智障礙男子收到無照駕車1萬8000元罰單，水父不服訴請撤銷。法官審理後，認定水男無駕駛能力，判決撤銷罰單。聯合報資料照

車禍 車道

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