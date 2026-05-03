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惡意離間母子情 嘉義地院判男子賠償前妻與兒子50萬元

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

嘉義葉姓男子與前妻江女離異後，由江女擔任兒子主要顧者，葉男於會面交往期間帶走兒子長達8個月餘，並涉嫌灌輸兒子遭母親性侵的不實認知，法官認定葉男侵害江女與兒子的身分法益且情節重大，裁定應分別賠償江女30萬元、兒子20萬元。可上訴。

判決書指出，江女與葉男於2018年結婚育有1子，2020年調解離婚約定由江女擔任兒子的主要照顧者，2022年7月間，葉男利用會面機會將當時年僅3歲的兒子接回台中，隨後拒絕交還，直到2023年3月江女才透過法院強制執行程序將孩子帶回嘉義。

法院審理，葉男在照顧兒子期間，多次以誘導方式詢問孩子是否遭母親或外公性侵、毆打，並錄製剪接過的影片作為證據提出告訴。檢察官偵查後認定性侵指控查無實證，鑑定人也表示葉男的問話具有高度誘導性，可能使年幼孩子將想像或他人告知的事物誤認為真實。法官認為，葉男刻意灌輸錯誤認知、阻斷母子親情，已嚴重破壞親子關係，屬最嚴重的「親子惡意離間」。

此外，江女主張葉男擅自幫兒子在台中報名幼兒園，導致她無法領取每月5000元的育兒津貼，要求賠償6萬元。不過法官認為，育兒津貼屬於權利以外的「純粹經濟上損失」，且江女未能證明葉男報名幼兒園的主要目的是為了阻礙她領取津貼，因此這部分請求予以駁回。

葉男辯稱，因聽聞兒子有疑似遭虐待之陳述，又發現其前胸、左前臂有挫傷，帶其前往醫院驗傷，並尋求司法途徑查明，在調查結果未明前，無法放心才暫時安置於台中。他另提出反訴表示，江女在帶回兒子後也阻撓他行使會面交往權，要求賠償170萬元。

但法官認為葉男不法帶離孩子、誘導孩子產生錯誤認知等行為，江女為了保護孩子而拒絕原本的會面方式具有正當理由，因此駁回葉男的反訴。全案仍可上訴。

惡意離間侵害親權，男子拒還孩子並濫訴遭法院判賠。圖／本報資料照片
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親子 離婚 台中

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