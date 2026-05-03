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貓疑在家門口被打死 中市動保處：最高可處2年徒刑罰200萬

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

台中市潭子區一隻貓在家門口疑被虐打，跑回家在飼主面前死亡；台中市動保處今天表示，將先聯繫飼主釐清案情，包含實際飼養及管理狀況，一併調查。若有故意傷害動物致死行為，依動保法最高可處二年以下徒刑，併科20萬到200萬元罰金。

台中市動保處表示，潭子大通街貓隻死亡案，動保處將先聯繫飼主釐清案情，包含實際飼養及管理狀況，一併調查。

本案因貓隻已死亡，據飼主於網路反映疑有不法行為人故意傷害動物致死情事，後續將協助查明，依動物保護法第6條規定任何人不得騷擾、虐待或傷害動物，違者依第25條最高可處2年以下有期徒刑，併科20萬元以上200萬元以下罰金；必要時，將依法辦理告發並移請警方偵辦。

台中市潭子區一隻養10年貓在家門口疑被打死，飼主聽到巨大撞擊和敲打聲衝出查看，後來看到貓衝回屋內，在屋主前全身劇烈抽搐當場死亡，飼主昨天報案，警方已到現場訪查並調監視器協助追查中。

飼主在網路Threads貼文和照片「潭子大通街急尋目擊者：守護我們家10年的小天使，毛小孩竟在自家門口被活活打死」，飼主說，上月25日晚上7點30分左右，他老家家門口傳來巨大的撞擊與敲打聲，他父親第一時間衝出門查看，沒看到任何汽機車離開，後來看到他們家養了10年的貓咪滿臉驚恐衝進屋內，隨即在他父親前全身劇烈抽搐、當場死亡。

家人強烈懷疑，兇手當下是「步行」逃離，極有可能就躲在附近的巷弄中。飼主也告訴住大通街的鄰里好友此事，這隻貓飼養10年，不僅是他們家人，也是這條街上的老鄰居。很多路過的朋友都會停下來跟牠說話、餵牠吃東西。

飼主說，雖然放養是他們不對，但牠這輩子從不傷人，卻在自家的鐵門外，被有心人士用極其殘忍的方式活活打死。兇手在大庭廣眾之下公然施暴，這種暴戾之氣，對鄰居安全也是極大的威脅。

台中市潭子區一隻貓在家門口疑被打死，大雅警分局昨天獲報調查中。記者游振昇／攝影
台中市潭子區一隻貓在家門口疑被打死，大雅警分局昨天獲報調查中。記者游振昇／攝影

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