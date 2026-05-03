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農試所南投技工為好奇、趕野獸...買長槍、改長槍 法官認情堪憫恕減刑

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

南投縣劉姓男子是農業部農業試驗所技工，因好奇、驅趕野獸需求，不只花錢購買具殺傷力的長槍，甚至自行用拾獲的槍機、木頭、不鏽鋼管組裝出另把長槍，檢警循線查獲，依槍砲罪送辦，一審認技工未持槍為非作歹，也採信犯案動機是好奇心、驅趕野獸，認符合情堪憫恕的減刑條件，判3年6月，二審近日審結，駁回上訴，維持原判。

檢警調查，南投縣劉姓男子是農業部農業試驗所的技工，因好奇心與驅趕野獸需求，先在2011年間，在南投縣仁愛鄉互助國小附近，以8000元的代價，向一名已故的袁姓男子購買一把改造長槍。

2018年6月間，劉男在南投縣仁愛鄉眉原段的土地溪旁，拾獲一組欠缺槍托、槍管的長槍槍機，隨後於2022年間，劉在住處自行用木頭打磨製作出槍托，安裝於該槍機上，隔年又從水電行取得不鏽鋼管，請店家車製螺紋後裝配至槍機上，成功自製出一把可發射制式散彈、具殺傷力的長槍，檢警獲報後循線查獲2把長槍、底火、鋼珠等證據。

南投地院審酌，劉男犯後坦認犯行、沒有任何暴力、槍砲前科，有正當職業，家中還有九旬老母親需要撫養，沒有持槍為非作歹。

檢警上門時，也配合辦案，具有悔意，也認為劉男情狀符合情堪憫恕的減刑條件，分依非法持有具殺傷力槍支罪、非法製造具殺傷力槍支罪，分判1年10月、2年10月徒刑，應執行3年6月。

全案上訴台中高分院後，近日審結，二審認一審認事用法無不當，駁回上訴，仍可上訴，尚未確定。

南投縣劉姓男子是農事所技工，涉持有長槍、製造長槍遭查緝，台中高分院駁回上訴，判刑3年6月。圖／本報資料照
南投縣劉姓男子是農事所技工，涉持有長槍、製造長槍遭查緝，台中高分院駁回上訴，判刑3年6月。圖／本報資料照

南投 農業部 南投縣

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