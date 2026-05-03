聽新聞
0:00 / 0:00
獨／假牙總監開369萬BMW 北屯超速撞19歲打工女墜谷亡 二審判10月
台中市沈姓男子3年前駕駛剛買的369萬元BMW跑車，行經北屯區東山路二段時，以113公里的高速過彎，導致車輛失控打滑，撞上騎機車要往大坑打工的19歲楊姓女子，楊女被撞飛掉落6公尺深的路旁山谷，送醫不治，二審近日審結，雙方未達成和解，駁回上訴，仍依過失致死罪，判刑10月。
檢警調查，沈姓男子（33歲）是假牙製造公司總監，2024年12月24日上午9時許，沈男駕駛在同年7月甫購買、要價369萬元的BMW雙門跑車M2，行經北屯區東山路二段時，以113公里的高速過彎，因當時天雨，車輛因高速打滑失控，跑車衝過雙黃線，撞上對向騎車，正往打工途中的楊姓女子（19歲）。
楊女被巨大衝撞力，撞落路旁山谷，摔在6公尺深的邊坡上，消防隊員獲報後，架設繩索，費了一番功夫，才將楊女救出，但楊女已無生命跡象，送醫不治，楊女父母獲報到場時，情緒激動、聲淚俱下，但楊女被救出時，已無生命跡象，送醫後不治。
台中地院審認，依據台中市車輛行車事故鑑定委員會的鑑定報告，此案是沈男嚴重超速且失控駛入來車道為肇事主因，楊女則無任何肇事因素，沈男違背基本行車秩序，導致被害人身亡，對其家屬造成永遠無法回復的傷痛，但考量沈男符合自首減刑條件，以及未與家屬達成和解等情狀，依過失致死罪，判刑10月。
全案上訴台中高分院後，合議庭認一審認事用法無誤，量刑也屬妥適，駁回上訴，維持10月徒刑，仍可上訴。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。