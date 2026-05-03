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獨／假牙總監開369萬BMW 北屯超速撞19歲打工女墜谷亡 二審判10月

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市沈姓男子3年前駕駛剛買的369萬元BMW跑車，行經北屯區東山路二段時，以113公里的高速過彎，導致車輛失控打滑，撞上騎機車要往大坑打工的19歲楊姓女子，楊女被撞飛掉落6公尺深的路旁山谷，送醫不治，二審近日審結，雙方未達成和解，駁回上訴，仍依過失致死罪，判刑10月。

檢警調查，沈姓男子（33歲）是假牙製造公司總監，2024年12月24日上午9時許，沈男駕駛在同年7月甫購買、要價369萬元的BMW雙門跑車M2，行經北屯區東山路二段時，以113公里的高速過彎，因當時天雨，車輛因高速打滑失控，跑車衝過雙黃線，撞上對向騎車，正往打工途中的楊姓女子（19歲）。

楊女被巨大衝撞力，撞落路旁山谷，摔在6公尺深的邊坡上，消防隊員獲報後，架設繩索，費了一番功夫，才將楊女救出，但楊女已無生命跡象，送醫不治，楊女父母獲報到場時，情緒激動、聲淚俱下，但楊女被救出時，已無生命跡象，送醫後不治。

台中地院審認，依據台中市車輛行車事故鑑定委員會的鑑定報告，此案是沈男嚴重超速且失控駛入來車道為肇事主因，楊女則無任何肇事因素，沈男違背基本行車秩序，導致被害人身亡，對其家屬造成永遠無法回復的傷痛，但考量沈男符合自首減刑條件，以及未與家屬達成和解等情狀，依過失致死罪，判刑10月。

全案上訴台中高分院後，合議庭認一審認事用法無誤，量刑也屬妥適，駁回上訴，維持10月徒刑，仍可上訴。

台中市沈姓男子在2024年底駕駛BMW跑車失控，在北屯區東山路二段將騎機車的楊姓女子撞飛墜谷致死，二審判10月。圖／報系資料照
台中市沈姓男子在2024年底駕駛BMW跑車失控，在北屯區東山路二段將騎機車的楊姓女子撞飛墜谷致死，二審判10月。圖／報系資料照

台中市沈姓男子在2024年底駕駛BMW跑車失控，在北屯區東山路二段將騎機車的楊姓女子撞飛墜谷致死，二審判10月。圖／報系資料照。
台中市沈姓男子在2024年底駕駛BMW跑車失控，在北屯區東山路二段將騎機車的楊姓女子撞飛墜谷致死，二審判10月。圖／報系資料照。

台中市沈姓男子在2024年底駕駛BMW跑車失控，在北屯區東山路二段將騎機車的楊姓女子撞飛墜谷致死，二審判10月。圖／報系資料照
台中市沈姓男子在2024年底駕駛BMW跑車失控，在北屯區東山路二段將騎機車的楊姓女子撞飛墜谷致死，二審判10月。圖／報系資料照

台中市沈姓男子在2024年底駕駛BMW跑車失控，在北屯區東山路二段將騎機車的楊姓女子撞飛墜谷致死，二審判10月。圖／報系資料照
台中市沈姓男子在2024年底駕駛BMW跑車失控，在北屯區東山路二段將騎機車的楊姓女子撞飛墜谷致死，二審判10月。圖／報系資料照

台中市 跑車 失控

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