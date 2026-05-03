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高雄男修田埂被鄰居告竊盜 「土壤會流動」法官判無罪

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

2024年山陀兒颱風沖垮高雄張姓男子的田埂，他雇用怪手將16立方公尺的土方挖回，反被鄰田的地主告竊盜，張男不服主張他的土是被颱風沖到隔壁，他只是把土方「挖回」，法官審理後，考量鄰地地主承認兩地土石確實會流動，判張男無罪。

判決指出，張男和鄰居土地緊鄰，前年山陀兒颱風在高雄降下豪雨，張男的田埂被沖垮，去年2月，張男雇用怪手重修田埂，卻被鄰地地主發現在挖他家土方，合計被挖走16立方公尺，價值約8800元，氣得對張男提告竊盜。

檢方調查後，認定張行為構成竊盜，偵結提起公訴。橋頭地院審理時，張男喊冤，稱他的土地地勢較高，會有土壤流到鄰地，他只是將被颱風沖走的自家土地挖回做田埂，並不算竊盜。

橋頭地院審理時，鄰地地主也有到庭，地主坦承，他家地勢較低，張男地勢較高，很久以前土壤確實會由高處往低處流，因為山陀兒颱風，張男的土地的土壤確實有流到他的土地上。

法官認為，竊盜罪必須行為人具備「不法所有意圖」，縱使雙方對於「土壤流動的法律評價」、「挖取範圍的界定」或是「測量基準」存有爭議，但張男主觀上認定是在取回自身財產，並非惡意覬覦他人之物，兩方糾紛應以民事途徑解決，判決張男無罪。

山陀兒颱風讓高雄農損嚴重，張男挖鄰居的土放修田埂被告竊盜，法官採信土石會流動說法判決無罪。本報資料照片
山陀兒颱風讓高雄農損嚴重，張男挖鄰居的土放修田埂被告竊盜，法官採信土石會流動說法判決無罪。本報資料照片

竊盜 山陀兒颱風 高雄

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