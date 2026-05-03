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書記官過勞 全國法院缺額353人 通過國考起薪還輸約聘法官助理

聯合報／ 記者蔣永佑王宏舜／台北即時報導

各法院因詐騙猖獗而收案大增，2021年至2025年間新收案達97萬件，但書記官卻出現大量缺額，截至3月，全國缺額達353人，占比為10.02%，且集中「北三院」與台灣高等法院；案件量最多的新北地院與新北地檢署，今年僅2人報到，創下新低。另有法官因書記官上手不順，乾脆自己繕打筆錄。

雲林地院庭長王子榮表示，案件暴增的主因在於層出不窮的詐欺案，以及法律修正伴隨新的程序業務，人力荒讓「血汗司法」工作環境惡性循環。王子榮說，光是刑事訴訟法就不斷修正，第一線人員得不斷花時間適應，書記官首當其衝。

通稱為「北三院」的台北、士林、新北地院因案件量眾多且龐雜，被書記官視為艱途。司法院統計，新北院缺額71人、士院缺29人、北院缺23人，台高院與台中地院也各有24人待補。新北院行政庭長陳正偉說，正額錄取僅2人報到，後來以增額方式補進22人，不足部分即便用職務代理人填補，仍短缺20人。

法院書記官「稀缺」，檢察系統也好不到哪裡去。新北地檢署表示，今年缺額45人，正額報到的同樣也只有2人，增額補進22人，但期間又有人陸續離職，後來共約聘30人，才勉強補足書記官人力缺口。

新北院一名庭長指出，近年書記官國考報到率持續下降，從2、3年前的7成下降至今年5成，案件繁重的大型院、檢更沒人想去，原因不外乎「待遇偏低」，初期月薪不到5萬元，很容易被拿來與法官助理、法警比較。他說，書記官雖通過國家考試，起薪卻不如約聘性質、薪資可達5萬元以上的法官助理，卻要承擔更多的業務和責任、有公務員身分緊箍咒，還必須在第一線面對當事人。

和法警相比，書記官薪資雖略高，但法警工作相對單純，時間到就下班，幾乎沒有加班壓力，對於很多志在律師和司法官國考的人來說，寧可去當法助、法警，也不要當「連念書時間都沒有」的書記官，剝奪感尤為強烈。

一名主任檢察官表示，從制度面而言，書記官人力荒代表的是國家刑事訴訟制度崩潰，民眾提告都期待查到鉅細靡遺，讓刑事訴訟過於冗長而犧牲效率，導致書記官工作量過大，若不能改善系統性問題，「再多書記官也補不起無底洞」。

王子榮分析，北三院與桃園地院書記官流動率高，除業務多外，生活成本高也是原因之一，中南部法院有許多書記官都是「北漂返鄉」，中南部法院人力也顯示相對穩定。

法院書記官出現大量缺額，截至3月，全國缺額達353人，占比為10.02%，且集中「北三院」與台灣高等法院。記者王宏舜／攝影
法院書記官出現大量缺額，截至3月，全國缺額達353人，占比為10.02%，且集中「北三院」與台灣高等法院。記者王宏舜／攝影

北院 台灣高等法院 新北

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