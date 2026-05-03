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補習班也招不到考生？ 書記官：血汗司法現在進行式

聯合報／ 記者蔣永佑王宏舜王小萌／台北即時報導

書記官人力短缺，身處「缺額最多」的新北地院書記官「小芳（化名）」很有感，她指近5年書記官離職率極高，報到率屢創新低，甚至傳出補習班招收不到報考司法特考的考生，「書記官過勞和低薪，是血汗司法的現在進行式」。

法務部統計，新北地檢署去年離職率達10.53%，年末缺額45人，與新北地院缺額71人相較，情況同樣嚴峻。小芳指出，詐欺、家暴、少年等案件排山倒海地灌入地檢署和法院，讓原本協助檢察官偵查、支援法官審判的書記官，面臨過勞、低薪困境，書記官出走，留在體制內的人更苦不堪言。

小芳說，選擇留在地檢署或法院的書記官，不僅要負責原本股別的事務，還要代理、分攤缺額書記官的工作與深夜值班業務，有時效性或牽涉民眾重要權利的案件若稍有不慎，可能面臨行政懲處，甚至衍生刑事或民事訴訟。身心俱疲之餘，她質疑，這樣的司法行政職場，如何提供人民有品質的司法服務？直言司法行政基層已瀕臨崩潰，並憂心案件處理時間將拉長。

台灣書記官工作權益促進會理事長陳建曄建議提高薪資地板、設定案件天花板、分流情緒勞動及合法組織工會。陳主張，薪資調漲到7萬元，才能穩住人力，司法院和法務部也必須統計出書記官消化案件的極限。

據陳建曄了解，司法院、法務部對於書記官人力荒，已有建置AI智慧筆錄系統、調升記錄費、推廣EAP員工協助方案、檢察官助理法制化並擴大招募及簡化行政流程等因應作為。但AI筆錄系統已出現難以跨越的瓶頸，除了需要投入司法院認為無法承擔的經費外，系統對於不同口音的辨識也有嚴重問題，台灣大量使用的台語、客語，及東南亞口音的英語，辨識效果有限。

而EAP雖是全國性政策，有助於緩解書記官身心壓力，但書記官心理創傷來源是過高的案量與負面情緒勞動，若不解決來源，再多的心理諮商也是徒然。檢察官助理也只能解決檢察官的案件壓力，對書記官影響小；簡化行政流程對於書記官「招不到人，留不住人」的幫助也有限。

針對「7萬元」底薪的主張，外界有不同聲音，司法院也未正面回應。

雲林地院庭長王子榮觀察，法官助理薪資約5萬，但沒聽到有哪個法院補不到人，因為工作內容相對薪資成比例；司法事務官、檢察事務官的薪資約7萬，也未聽聞人力缺口。

新北地方法院書記官「小芳（化名）」指近5年書記官離職率極高，報到率屢創新低，甚至傳出補習班招收不到報考司法特考的考生，「書記官過勞和低薪，是血汗司法的現在進行式」。圖／聯合報系資料照片
新北地方法院書記官「小芳（化名）」指近5年書記官離職率極高，報到率屢創新低，甚至傳出補習班招收不到報考司法特考的考生，「書記官過勞和低薪，是血汗司法的現在進行式」。圖／聯合報系資料照片

薪資 司法院 法務部

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