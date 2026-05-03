書記官：血汗司法現在進行式

書記官人力短缺，身處「缺額最多」的新北地院書記官「小芳（化名）」很有感，她指近五年書記官離職率極高，報到率也屢創新低，甚至傳出補習班招收不到想參加書記官司法特考的考生，「書記官過勞和低薪，是血汗司法的現在進行式」。

法務部統計，新北地檢署去年離職率達百分之十點五三，年末缺額有四十五名，比起新北地院缺額七十一人，狀況也不好。小芳指出，詐欺、家暴、少年等案件排山倒海地灌入地檢署和法院，讓原本協助檢察官偵查、支援法官審判的書記官，面臨過勞、低薪困境；書記官出走，留在體制內的人更苦不堪言。

小芳說，選擇留在地檢署或法院的書記官，不僅要負責原本股別的事務，還要代理、分攤缺額書記官的工作與深夜值班業務，具有時效性或牽涉民眾重要權利的案件若稍有不慎，公務員的行政、刑事、民事責任可能隨之而來；司法行政職場如此，如何提供有品質的司法服務？

台灣書記官工作權益促進會理事長陳建曄建議提高薪資地板、設定案件天花板、分流情緒勞動及合法組織工會。陳主張，薪資調漲到七萬元，才能穩住人力，司法院和法務部也必須統計出書記官消化案件的極限。

針對「七萬元」底薪的主張，外界有不同聲音，司法院也未正面回應。雲林地院庭長王子榮觀察，法官助理薪資約五萬，但沒聽到有哪個法院補不到人，因為工作內容相對薪資成比例；司法事務官、檢察事務官的薪資約七萬，也未聽聞人力缺口。