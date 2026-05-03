官員：增補員額 降低業務量 才能留住書記官

司法案件量激增，書記官人力卻長期不足，司法院放寬約聘僱人員、職務代理人的工作範圍，並徵聘委外人力，分擔書記官壓力；法務部則調增專業加給，並導入ＡＩ與數位工具輔助作業。官員坦言因應措施僅能「治標」，增補書記官員額、降低單人業務量才是解決之道。

司法院今年放寬約聘僱職務代理人可以到「法庭」製作開庭筆錄，並採取委外分流機制，盤點書記官現行業務，並將屬於庶務、輔助性質交由各法院徵聘的委外人力處理，讓書記官專於輔助審判。今年三月起，司法院也將紀錄書記官的專業加給由每月四七○○元調高至六○七○元，也請各法院檢討調整加班費額度。

檢察署書記官部分，因新增重大業務如戒癮治療、家庭暴力防治法案件通報、執行暫時安置作業及打詐法制，導致書記官受理案件量逐年成長，自一九九七年平均每人一三三二件成長至二○二四年每人三八○三件，影響人力甄補。

檢方表示，大部分的書記官多為法律系畢業，有人以司法官、律師等考試為目標，考書記官只是在「練筆」，所以歷年保留受訓資格人數眾多，造成實際可分發人員不足以補實正額職缺數，也是書記官人力出現缺口的原因之一。

為補充書記官人力荒，台灣高等檢察署已制定書記官個案遴補作業指引，於符合條件下，得辦理公開甄選、平調及內陞作業。因案件量增加，法務部也導入ＡＩ與數位工具輔助作業，希望透過運用科技化、自動化減緩書記官的工作負荷。