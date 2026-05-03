低薪過勞 新北地院書記官缺71人 僅2人報到

書記官人力荒恐讓司法體系崩壞。圖／聯合報系資料照片

各各法院近年收案量大增，二○二一年至二○二五年間新收案增至九十七萬件，但書記官卻出現大量缺額，截至三月，全國缺額達三五三人，占比為百分之十點零二。案量最多的新北地院與新北地檢署，今年創下各僅有二人報到的窘況，也有法官因書記官上手不順，乾脆自己繕打筆錄。

雲林地院庭長王子榮表示，案件暴增的主因在於層出不窮的詐欺案，以及法律修正伴隨新的程序業務，人力荒惡性循環讓工作環境成「血汗司法」。王子榮說，光是刑事訴訟法就不斷修正，第一線人員得不斷花時間適應，書記官首當其衝。

一名法官指出，書記官不是只負責打字，而是在訴訟案件中「從頭跟到尾」，無數公文都要書記官蓋章，非法官說了算。另有檢察官直言「說穿了，就是錢不到位」，書記官薪資無法反映工作量，近年法官、檢察官的工作量也因詐騙而暴增，但司法官薪資不錯，「讓人待得下去」。

統稱「北三院」的台北、士林、新北地院因案件量多且雜，書記官視為艱途。司法院統計，新北院缺額七十一人、士院缺廿九人、北院缺廿三人，而台灣高等法院與台中地院也各出缺廿四人。新北院行政庭長陳正偉說，今年正額錄取報到僅二人，後來以增額方式補進廿二人，不足部分即便用職務代理人填補，仍短缺廿人。

檢察系統也面臨難題。新北地檢署書記官今年缺額四十五人，正額報到亦僅二人，增額補進二十二人，但期間又有人離職，後來共約聘卅人，才勉強補足缺口。

新北院一名庭長指出，書記官國考報到率持續下降，從二、三年前的七成下降至今年五成，繁重的大型院、檢更沒人想去，書記官初期月薪不到五萬，很容易被拿來與法官助理、法警比較。他說，書記官通過國家考試，起薪卻不如約聘性質、薪資破五萬元的法助，還要承擔更多的業務和責任、在第一線面對當事人。

和法警相比，書記官薪資略高，但法警工作單純，幾無加班壓力，對志在律師和司法官國考的人來說，寧可去當法助、法警，也不要當「連念書時間都沒有」的書記官，相對剝奪感強烈。

有主任檢察官認為，書記官人力荒代表的國家刑事訴訟制度崩潰，民眾提告都期待查到鉅細靡遺，讓刑事訴訟過於冗長而犧牲效率，書記官工作量過大，若不改善系統性問題，「再多書記官也補不起無底洞」。

王子榮分析，北三院與桃園地院書記官流動率高，除業務多外，生活成本高也是原因之一，中南部法院有許多書記官都是「北漂返鄉」，這也反映在相對穩定的中南部法院人力上。