聽新聞
0:00 / 0:00

低薪過勞 新北地院書記官缺71人 僅2人報到

聯合報／ 蔣永佑王宏舜／連線報導

書記官人力荒恐讓司法體系崩壞。圖／聯合報系資料照片
書記官人力荒恐讓司法體系崩壞。圖／聯合報系資料照片

各各法院近年收案量大增，二○二一年至二○二五年間新收案增至九十七萬件，但書記官卻出現大量缺額，截至三月，全國缺額達三五三人，占比為百分之十點零二。案量最多的新北地院與新北地檢署，今年創下各僅有二人報到的窘況，也有法官因書記官上手不順，乾脆自己繕打筆錄。

雲林地院庭長王子榮表示，案件暴增的主因在於層出不窮的詐欺案，以及法律修正伴隨新的程序業務，人力荒惡性循環讓工作環境成「血汗司法」。王子榮說，光是刑事訴訟法就不斷修正，第一線人員得不斷花時間適應，書記官首當其衝。

一名法官指出，書記官不是只負責打字，而是在訴訟案件中「從頭跟到尾」，無數公文都要書記官蓋章，非法官說了算。另有檢察官直言「說穿了，就是錢不到位」，書記官薪資無法反映工作量，近年法官、檢察官的工作量也因詐騙而暴增，但司法官薪資不錯，「讓人待得下去」。

統稱「北三院」的台北、士林、新北地院因案件量多且雜，書記官視為艱途。司法院統計，新北院缺額七十一人、士院缺廿九人、北院缺廿三人，而台灣高等法院與台中地院也各出缺廿四人。新北院行政庭長陳正偉說，今年正額錄取報到僅二人，後來以增額方式補進廿二人，不足部分即便用職務代理人填補，仍短缺廿人。

檢察系統也面臨難題。新北地檢署書記官今年缺額四十五人，正額報到亦僅二人，增額補進二十二人，但期間又有人離職，後來共約聘卅人，才勉強補足缺口。

新北院一名庭長指出，書記官國考報到率持續下降，從二、三年前的七成下降至今年五成，繁重的大型院、檢更沒人想去，書記官初期月薪不到五萬，很容易被拿來與法官助理、法警比較。他說，書記官通過國家考試，起薪卻不如約聘性質、薪資破五萬元的法助，還要承擔更多的業務和責任、在第一線面對當事人。

和法警相比，書記官薪資略高，但法警工作單純，幾無加班壓力，對志在律師和司法官國考的人來說，寧可去當法助、法警，也不要當「連念書時間都沒有」的書記官，相對剝奪感強烈。

有主任檢察官認為，書記官人力荒代表的國家刑事訴訟制度崩潰，民眾提告都期待查到鉅細靡遺，讓刑事訴訟過於冗長而犧牲效率，書記官工作量過大，若不改善系統性問題，「再多書記官也補不起無底洞」。

王子榮分析，北三院與桃園地院書記官流動率高，除業務多外，生活成本高也是原因之一，中南部法院有許多書記官都是「北漂返鄉」，這也反映在相對穩定的中南部法院人力上。

台灣高等法院 薪資 司法院

延伸閱讀

控本屆監委規避責任 翁曉玲：年均派查每人10案 委託調查卻暴增40倍

基隆市公車處240名司機調高薪資增5到6千 留人才減少流失

批監院政治辦案 藍嗆不該花的一分不給 白喊「砍到0元」

粿王不倫判決已上網公開 無鹹濕露骨內容 他曝法官最主要考量

相關新聞

官員：增補員額 降低業務量 才能留住書記官

司法案件量激增，書記官人力卻長期不足，司法院放寬約聘僱人員、職務代理人的工作範圍，並徵聘委外人力，分擔書記官壓力；法務部則調增專業加給，並導入ＡＩ與數位工具輔助作業。官員坦言因應措施僅能「治標」，增補

書記官：血汗司法現在進行式

書記官人力短缺，身處「缺額最多」的新北地院書記官「小芳（化名）」很有感，她指近五年書記官離職率極高，報到率也屢創新低，甚至傳出補習班招收不到想參加書記官司法特考的考生，「書記官過勞和低薪，是血汗司法的

低薪過勞 新北地院書記官缺71人 僅2人報到

各各法院近年收案量大增，二○二一年至二○二五年間新收案增至九十七萬件，但書記官卻出現大量缺額，截至三月，全國缺額達三五三人，占比為百分之十點零二。案量最多的新北地院與新北地檢署，今年創下各僅有二人報到

酒測較低卻判更重？台東酒駕男上訴成功 二審改判6月

台東一名黃姓男子因酒後開車被判刑7個月，認為一審判決太重，提起上訴。花蓮高分院審理後認為，原判決的刑度和黃男過去案件相比「不太合理」，最後改判6個月徒刑，併科罰金7萬元，可易科罰金。

不滿導師管教…桃園2國中生網上嗆「弱智」挨告 家長連帶賠償1.5萬

桃園某國中2名學生不滿班導師管教，除多次向教育局投訴，更在LINE群組與IG限動以「弱智騷操作」、「拿刀x爆妳」等謾罵；桃園地院民事庭認定投訴雖不構成侵權，但網路言論已貶損教師名譽使其心生畏懼，判決2

院檢鬥法！超商店員遭砸頭案 法官改命被告向法院報到

高雄60歲李姓婦人今年2月涉嫌持酒瓶砸傷超商女店員，高雄地院原裁定交保並破天荒命其「向公訴檢察官報到」，引爆檢方怒火與法界譁然，案經檢方抗告、高雄高分院多次撤銷發回後，高雄地院今天作出最新裁定，承審法

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。