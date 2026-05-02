酒測較低卻判更重？台東酒駕男上訴成功 二審改判6月

台東一名黃姓男子因酒後開車被判刑7個月，認為一審判決太重，提起上訴。花蓮高分院審理後認為，原判決的刑度和黃男過去案件相比「不太合理」，最後改判6個月徒刑，併科罰金7萬元，可易科罰金。

判決書指出，黃男酒後開車上路，途中自己撞上電線桿，沒有波及其他人，也沒有造成財物損失。警方檢測後，他的酒測值是每公升0.75毫克，被依法移送，經檢方起訴，一審判處7個月有期徒刑。

黃男收到判決後不服上訴。二審法院審理，查出黃男過去有2次酒駕紀錄，當時酒測值更高，分別是0.93和1.37毫克，但都只判6個月。這次酒測值比較低、情況也沒有比較嚴重，原審卻判7個月，且沒有清楚說明為什麼要判更重，因此認為不太合理。

二審法院認為，判刑應該要「輕重一致」，不能出現情節比較輕卻判更重的情況。雖然黃男是酒駕累犯，明知道危險還開車，行為確實該責備，但他事後坦承犯行，也沒有造成傷害，還表示願意戒酒，加上需要照顧有心臟病的妻子，因此認為可以適度減輕。

法院也強調，類似案件的判刑應該要差不多，不能落差太大，否則會影響公平性。綜合各種情況，認定原判過重，改判6個月徒刑、罰金7萬元，並可易科罰金。

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