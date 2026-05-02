不滿導師管教…桃園2國中生網上嗆「弱智」挨告 家長連帶賠償1.5萬

桃園某國中2名學生不滿班導師管教，除多次向教育局投訴，更在LINE群組與IG限動以「弱智騷操作」、「拿刀x爆妳」等謾罵；桃園地院民事庭認定投訴雖不構成侵權，但網路言論已貶損教師名譽使其心生畏懼，判決2生及家長須連帶賠償1.5萬元。

原告於2024年8月起在桃園某國中擔任A、B生的班導，2名學生因不滿導師管教方式，竟於2024至2025年間，A生多次向桃園市政府教育局陳情，投訴班導隨意沒收物品、諷刺學生及處罰蹲著上課等情事；B生則於網路助攻，參與LINE群組對話並在IG辱罵。

班導指控，除行政投訴外，2生在通訊軟體也發動言論攻擊。A在LINE群組嘲諷班導的臉部「豬油旺盛」、「長得很好笑」，甚至IG限時動態發文恐嚇「哪天我跟我媽打架，我隔天一定拿刀x爆妳，臭x子」；B則PO文指班導「弱智騷操作」、「支持班導吃屎」等語，認為名譽權與人格權嚴重受損，對A、B學生及其家長提起侵權行為之訴，分別要求賠償35萬及15萬元。

民事庭審理時，A生辯稱向教育局投訴內容並非誇大，網路發文僅是抒發內心不平。B生及家長認為賠償金額過高；法院認為A生投訴部分屬行使權利，經校方與教育局調查認為班導無違法情事，且調查報告僅在校內與教育局間往返，未致班導社會評價貶損，此部分不構成侵權。

但A、B生在LINE群組內以「點打火機燒身、豬油旺盛、洗臉」等言語嘲諷老師容貌，以及B在IG稱老師「吃屎、有病、弱智」等在通訊軟體公開或半公開空間，屬意圖散布於眾的侮辱性言論，並非單純抒發情緒，客觀上足以貶損班導的社會評價侵害名譽權；另，A生於IG限時動態發文「拿刀x爆妳、臭x子、x你祖宗100代」，雖未實際加害，仍足以使班導心生畏懼，侵害精神人格權。

法官考量被告A、B生均為未成年學生，與導師所受精神痛苦程度，裁定A生及其母連帶賠償1萬元，B生及其母應連帶賠償5000元，其餘請求駁回。

桃園市教育局獲悉判決表示，先前接獲陳情後已依規定啟動調查小組，於2025年5月經校事會議確認班導並無違法或不當管教情事，已依法保障師生雙方權益。

教育局強調，尊重法院民事判決結果，此判決為校園言論尺度劃下明確界線，重申師生或親師間溝通應建立在「互相尊重」的基礎上，未來將持續關注涉案學生的輔導機制，協助建立正確的情緒抒發方式，並請各校全面加強學生的網路素養與法治教育，期盼化解校園對立，讓校園回歸平靜。