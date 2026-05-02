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院檢鬥法！超商店員遭砸頭案 法官改命被告向法院報到

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導

高雄60歲李姓婦人今年2月涉嫌持酒瓶砸傷超商店員，高雄地院原裁定交保並破天荒命其「向公訴檢察官報到」，引爆檢方怒火與法界譁然，案經檢方抗告、高雄高分院多次撤銷發回後，高雄地院今天作出最新裁定，承審法官依然准予李婦停止羈押，但將報到對象從「檢察官」改為「法院」，並祭出強制就醫處分。

根據高雄地院今天做出的裁定指出，法官對於高雄高分院指責其前次命被告向檢察官報到的替代措施「自非合法」一事，於理由中強硬表示「深表尊重、然歉難贊同」等說法，重申法院有審判獨立與司法自主性，認為原裁定並無違法。 

然而，考量案件進度與替代手段的有效性，法官最終仍做出讓步，變更了交保條件，仍准予李婦停止羈押，並限制住居，同時必須嚴格遵守4項條件，包含定期向「高雄地方法院」報到、不得對被害人的身體實施任何危害行為、遠離案發地、強制就醫。 

法官於裁定理由中進一步說明，李婦犯行起因於不滿店員服務態度，屬突發性揮擊，並無連續追打及預謀。此外，李婦屬低收入戶，雖處於社會底層且缺乏家庭支持，但其患有身心障礙，目前已有社工每周定期訪視關懷，且李婦於羈押期間也持續接受精神科治療與服藥，身心病症控制程度已有所改變。 

法官綜合評估認為，透過限制住居、禁止接觸被害人、遠離案發超商，加上強制定期回診與向法院報到，客觀上已能改變李婦處境、約束其行動並預防再犯，因此認定已無繼續羈押之必要。

高雄地方法院。圖／本報資料照
高雄地方法院。圖／本報資料照

司法 超商 店員 檢察官

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