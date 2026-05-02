台南男二戰出征海南島失蹤84年… 弟聲請宣告死亡准了

王姓男子於日治後期1941年間被日軍徵召往海外海南島，參加第二次世界大戰後失蹤，生死不明，10年後台南善化公所將他除籍；王離台已84年，現今若存活也有104歲，三弟苦等不到二哥音訊，因家族遺產繼承問題，向法院聲請宣告失蹤人口死亡，經調查後法官裁定王於1951年死亡。

三弟主張，二哥於1941年10月16日被日軍徵召往海外海南島作戰，尚未歸台，生死不明。哥哥失蹤後，台南縣善化鎮公所也於1951年5月26日除籍。二哥離開台已84年，現今若存活為104歲。因二哥為家族長輩遺產繼承人，他也是法定繼承之一，與二哥互為利害關係人，因而向法院聲請宣告失蹤的二哥死亡。

台南地院指出，三弟主張二哥於1941年10月16日被日軍徵召至海外作戰，迄今尚未歸台，生死不明。且據聲請人提出日治時期戶籍謄本影本等資料佐證，堪信聲請人主張為真實。

台南地院指出，查失蹤人1941年10月16日失蹤，依民法相關規定，於他失蹤滿10年後為死亡宣告。查王男於1941年10月16日失蹤，計至1951年10月16日屆滿10年，自應推定他於當日下午12時為死亡之時。法官裁定王男於1941年10月16日下午12時死亡。