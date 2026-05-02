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88會館郭哲敏涉地下匯兌案 二審5月29日宣判

中央社／ 台北2日電

88會館負責人郭哲敏涉地下匯兌等案，一審判刑11年8月。二審台灣高等法院審理期間，郭哲敏部分認罪，全案日前辯論終結，法官定29日宣判。

此外，郭哲敏羈押期間於15日屆滿，台灣高等法院5日將召開延長羈押訊問庭聽取檢辯意見，並提解郭哲敏出庭。

根據高院之前4次延長羈押的裁定均認為，郭哲敏具有高度逃亡動機，除羈押外，其他替代方法均難以充分周密防範他逃亡。

本案起於引爆檢警出入爭議場所風波的「88會館」負責人郭哲敏，涉嫌經營線上博弈及地下匯兌，案發後郭哲敏潛逃至泰國，民國112年8月遭法務部調查局押解返台歸案。

根據一審新北地方法院判決，郭哲敏於107年間經營海內外線上博弈，非法獲利新台幣35億餘元。另方面，郭哲敏出資成立跨境地下匯兌集團，將博弈所得匯到海外，總經手匯兌金額218億839萬餘元，從中獲利1億2666萬餘元。

一審認定郭哲敏犯賭博罪、違反組織犯罪防制條例與銀行法，從重以銀行法的非法辦理國內外匯兌業務罪判處有期徒刑11年8月，扣案犯罪所得641萬顆泰達幣及未扣案犯罪所得35億餘元均沒收。

此外，同案被告張旭昇與杜韋蓁，各判處有期徒刑9年8月，另犯洗錢防制法共20罪，每罪各處7月徒刑，此部分未定應執行刑；一審新北地院認定被告林秉文審理期間傳拘未到而發布通緝，但林秉文3月23日在柬埔寨遭槍殺身亡。

全案經上訴，二審由台灣高等法院審理中。

林秉文曾助88會館負責人郭哲敏(左)洗錢遭起訴。聯合報系資料照
林秉文曾助88會館負責人郭哲敏(左)洗錢遭起訴。聯合報系資料照

泰國 台灣高等法院 郭哲敏

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