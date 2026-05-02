酒駕逆向撞機車釀勞工夫妻人天永隔 越籍失聯觀光男一審輕判5年

來台觀光卻失聯多年的越南籍阮姓男子，去年勞動節中午，酒後無照駕車行經八德區和平路，失控逆向衝撞機車釀陳姓勞工夫妻1死1傷，還波及林姓女騎士，桃園地院認為阮某過失重大且未賠償，依不能安全駕駛動力交通工具致人於死罪判處5年徒刑，並命服刑後驅逐出境，可上訴。

全案原依國民法官法規定，因屬酒駕致死重大案件，由國民法官與職業法官共同審理，並已進入準備程序；今年初阮男辯護律師於審理期間聲請「不行國民參與審判」。

經合議庭審酌，認為被告認罪且無重大爭議，考量越南籍被告對我國語言不通，審理全程需仰賴通譯將中文與越南文進行「雙向翻譯」，認為翻譯證據內容、罪責與量刑資料極耗時，恐造成訴訟程序冗長，導致難聚焦核心爭點，可能影響判決結果，後因程序調整等因素，改由職業法官審理。

犯罪事實指出，33歲阮曰貴（GUYEN VIET QUY）2018年來台觀光後失聯，去年5月1日上午，阮男在八德區和友人聚餐飲酒後，仍無照駕駛五門轎車上路，當車輛行經和平路時，受酒精影響整輛車失控逆向駛入對向車道，撞上行駛於內側車道的陳姓夫妻，人車當場噴飛，甚至波及同向林姓女騎士，3人送醫後，陳男傷重不治；警方對阮男實施酒測，發現高達0.49毫克。

合議庭審酌，阮男酒後無照駕車、逆向衝撞導致一死二傷，過失情節極為重大。雖然被告在庭上坦承犯行，並宣稱曾為陳姓死者抄寫經文迴向，不過至今仍未與被害人家屬達成賠償或和解，考量本案過失情節、態樣、行為所生危害、告訴人所受傷勢程度、量刑等意見，量處主文之刑。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康