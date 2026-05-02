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台東男醫院急診室外自慰 一審無罪二審翻盤改判刑
台東許姓男子前年在某醫院急診室外機車停車區裸露生殖器並自慰，遭民眾目擊並拍下過程。一審法官認為，許男並非有意供他人觀看，判決無罪；惟案經檢察官上訴，二審高等法院花蓮分院近日審理後認定仍具「供人觀覽」之主觀意圖，撤銷原判決，改判拘役20天，得易科罰金。
判決書指出，許男於2024年9月13日凌晨0時30分許，騎車前往某醫院後方機車停車區，該處為不特定多數人可出入之公共場所，卻仍拉開褲子拉鍊，裸露生殖器並徒手自慰。過程中遭路過民眾發現並上前制止，許男隨即停止行為並騎車逃離現場。
一審法官審理時認為，許男當時站在較高處往下觀看，身體朝向建物，並非面向外界，且遭發現後即逃離，難認其主觀上有供不特定人觀看之意圖，認定不符公然猥褻罪構成要件，判決無罪。
不過，二審法院審酌相關證據後認為，案發地點屬不特定多數人得以共見共聞的場所，被告仍在該處裸露生殖器並自慰，其行為本質上即具有公然性，且已實際遭他人目睹並制止，足認具有供人觀覽的犯意，一審判斷不夠周全。
二審指出，被告於本院審理時已坦承犯行，並與證人證述及現場影像資料相符，犯罪事證明確，應依法論罪。另考量被告曾有竊盜及妨害性自主前案紀錄，素行不佳，且為滿足個人性慾，在公共場所從事猥褻行為，敗壞社會善良風俗，這樣的行為相當不當。
不過，法院同時審酌被告犯後坦承犯行，態度尚可，且因領有身心障礙證明，並衡量其生活與經濟狀況，最終量處拘役20天，並諭知得以新台幣1000元折算1日易科罰金。
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