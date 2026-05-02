聽新聞
0:00 / 0:00

鴻海爆內鬼收千萬回扣 2高層交保

聯合報／ 記者張宏業／台北報導

<a href='/search/tagging/2/鴻海' rel='鴻海' data-rel='/2/103727' class='tag'><strong>鴻海</strong></a>科技集團曾姓處長（左）、錢姓協理（右）涉利用職權收取<a href='/search/tagging/2/回扣' rel='回扣' data-rel='/2/103626' class='tag'><strong>回扣</strong></a>，檢方約談兩人到案，諭令交保及<a href='/search/tagging/2/限制出境' rel='限制出境' data-rel='/2/241659' class='tag'><strong>限制出境</strong></a>。記者張宏業／攝影
鴻海科技集團曾姓處長（左）、錢姓協理（右）涉利用職權收取回扣，檢方約談兩人到案，諭令交保及限制出境。記者張宏業／攝影

新北地檢署接獲檢舉，指鴻海科技集團有高階經理人，涉利用職務收受上千萬回扣，檢察官前天率領大批檢事官赴鴻海土城總部等地搜索，再由調查局負責詢問錢姓協理、曾姓處長及張姓妻子，檢方漏夜複訊後昨依違反證交法特別背信罪、偽造文書罪，諭令錢男一○○萬元，曾男二○○萬元交保，均限制出境出海。

據了解，曾男的張姓妻子原是列證人約談，檢方訊後懷疑她涉及協助曾男洗錢，改列被告請回。據指出，依鴻海內部組織分工架構，協理的位階比處長高，決策權限也較大。

據指出，鴻海近年積極在越南興建廠房，將越南視為強化東南亞製造基地布局的關鍵據點，目前據點主要集中在北寧省與北江省，此次爆發的內鬼事件與越南擴廠計畫有關。

據調查，錢男與曾男原本是鴻海派駐越南的主管，二○二四至二○二五年間，兩人藉由職權與當地廠商配合，利用虛報興建廠房坪數、浮報材料費等方式，從中索取回扣，並疑透過曾男妻子人頭帳戶洗錢，鴻海弊端防制處內部稽核發現異狀，分別向新北地檢署、調查局台北市調查處檢舉。

專案小組認為，搜索重點在於扣押手機與電磁紀錄，為求慎重保密，前天由檢察官帶隊前往鴻海總部，指揮檢察事務官搜索錢男、曾男辦公室，調查局出身的鴻海弊端防制處經理林明宏也在場配合，搜索從上午到傍晚，最後由調查局詢問。

鴻海過去爆發過內鬼案，前資深副總廖萬城藉由掌控每年超過三○○億元採購、議價與簽核權，透過大陸廠商郝緒光當白手套，向十家供應商索賄，若廠商照實際交易金額或採購數量按比例給付「佣金」，即可獲得供應商資格，收受回扣一點六二億元。

最高法院依共同背信罪判廖萬城兩年徒刑定讞；鴻海當時另提民事求償，最高法院判廖應賠償七十七萬餘元美金確定。對於此次協理、處長涉貪被搜索，鴻海回應，檢調針對特定員工進行調查，與公司本身財務和業務無關，案件偵辦對公司無重大影響。

限制出境 越南 鴻海 回扣 洗錢

延伸閱讀

土城廠區遭檢調搜索！疑處長級主管涉收千萬回扣 鴻海回應了

詐團假投資結合假幣商行騙 雲檢起訴10人

不只是2026百大影響力企業！鴻海入選企業產業領袖榜 董座劉揚偉回應

鴻海：支援全球客戶部署AI

相關新聞

鴻海爆內鬼收千萬回扣 2高層交保

新北地檢署接獲檢舉，指鴻海科技集團有高階經理人，涉利用職務收受上千萬回扣，檢察官前天率領大批檢事官赴鴻海土城總部等地搜索，再由調查局負責詢問錢姓協理、曾姓處長及張姓妻子，檢方漏夜複訊後昨依違反證交法特

電纜在人旁也不算偷 台東地院拆解證據鏈判竊案無罪

台東劉姓男子遭檢方指控，於前年7月3日凌晨，在知本大學路3段一帶竊取路燈電纜線及電線，並於案發後騎乘機車離去。警方事後調閱監視器畫面，鎖定其行蹤，並於同月13日清晨持搜索票，在大堤附近查獲劉男，現場並

通緝犯為給女友承諾 辦完結婚登記秒打給警方投案

高雄市25歲陳姓男子因詐欺案遭通緝，逃避司法期間內心煎熬，轄區鹽埕警分局掌握其行蹤後，透過管道苦勸其面對司法，陳男決定結束逃亡，但希望能先給交往穩定的女友一個名分，上月29日與女友赴戶政事務所完成結婚

台中4月大男嬰趴睡...臉部發紫窒息亡 母睡一旁未注意過失致死判拘役

台中江姓女子照顧未滿4個月大兒子期間，見他趴睡就幫蓋被子自己也一同入眠，睡到中午驚見孩子被遮住口鼻、臉部發紫，緊急送醫仍身亡，法醫解剖認定呼吸道遭異物阻塞窒息；法院審酌，江應注意而未注意有過失，考量她

台中男假扮起訴柯文哲檢察官林俊言 遭搜索辯：是在反串

台中賈姓男子去年假冒起訴民眾黨前主席柯文哲的台北地檢署檢察官林俊言，還下載林穿著檢察官法袍照片，當成LINE大頭貼並將帳號改成林，在「監督時政-良善護台」群組大肆放話、互嗆政治立場，賈遭搜索送辦還辯稱

影／鴻海集團爆2高階主管收千萬回扣 處長200萬、協理100萬交保

調查局獲報指出，新北市土城鴻海科技集團總部，有處長級高階經理人，涉利用職務收受上千萬回扣，台北市調查處昨天搜索約談3人到案，凌晨將3名被告移送新北地檢署複訊，檢察官漏夜偵訊後，依違反證交法特別背信罪命

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。