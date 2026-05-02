鴻海爆內鬼收千萬回扣 2高層交保

鴻海科技集團曾姓處長（左）、錢姓協理（右）涉利用職權收取回扣，檢方約談兩人到案，諭令交保及限制出境。記者張宏業／攝影

新北地檢署接獲檢舉，指鴻海科技集團有高階經理人，涉利用職務收受上千萬回扣，檢察官前天率領大批檢事官赴鴻海土城總部等地搜索，再由調查局負責詢問錢姓協理、曾姓處長及張姓妻子，檢方漏夜複訊後昨依違反證交法特別背信罪、偽造文書罪，諭令錢男一○○萬元，曾男二○○萬元交保，均限制出境出海。

據了解，曾男的張姓妻子原是列證人約談，檢方訊後懷疑她涉及協助曾男洗錢，改列被告請回。據指出，依鴻海內部組織分工架構，協理的位階比處長高，決策權限也較大。

據指出，鴻海近年積極在越南興建廠房，將越南視為強化東南亞製造基地布局的關鍵據點，目前據點主要集中在北寧省與北江省，此次爆發的內鬼事件與越南擴廠計畫有關。

據調查，錢男與曾男原本是鴻海派駐越南的主管，二○二四至二○二五年間，兩人藉由職權與當地廠商配合，利用虛報興建廠房坪數、浮報材料費等方式，從中索取回扣，並疑透過曾男妻子人頭帳戶洗錢，鴻海弊端防制處內部稽核發現異狀，分別向新北地檢署、調查局台北市調查處檢舉。

專案小組認為，搜索重點在於扣押手機與電磁紀錄，為求慎重保密，前天由檢察官帶隊前往鴻海總部，指揮檢察事務官搜索錢男、曾男辦公室，調查局出身的鴻海弊端防制處經理林明宏也在場配合，搜索從上午到傍晚，最後由調查局詢問。

鴻海過去爆發過內鬼案，前資深副總廖萬城藉由掌控每年超過三○○億元採購、議價與簽核權，透過大陸廠商郝緒光當白手套，向十家供應商索賄，若廠商照實際交易金額或採購數量按比例給付「佣金」，即可獲得供應商資格，收受回扣一點六二億元。

最高法院依共同背信罪判廖萬城兩年徒刑定讞；鴻海當時另提民事求償，最高法院判廖應賠償七十七萬餘元美金確定。對於此次協理、處長涉貪被搜索，鴻海回應，檢調針對特定員工進行調查，與公司本身財務和業務無關，案件偵辦對公司無重大影響。