前科犯不滿曾被逮竟朝派出所丟汽油彈 遭判刑3年8月

褚姓男子只因不滿另案遭中壢警分局普仁派出所員警逮捕，竟於去年底某天凌晨，帶著自製汽油彈朝著普仁所丟擲，涉嫌縱火後逃逸，值班員警見狀，趕緊出來滅火，警調監視器循線逮到他，桃園地院依放火燒燬現有人所在建築物未遂罪判3年8月徒刑，可上訴。

犯罪事實指出，35歲褚家豪不滿犯另外一起案件時，曾被普仁所員警逮捕，竟萌生報復之心，2025年12月29日凌晨0時30分，先後前往鶯歌區八德路某超商及加油站，分別購買毛巾、空瓶與20元92無鉛汽油，隨後將汽油裝入空米酒瓶，並以毛巾作為引線，製成具殺傷力的汽油彈。

同天凌晨1時20分，褚男騎機抵達桃園市中壢區中山東路的普仁派出所，無視派出所內仍有員警執行公務，於地下停車場入口處以打火機點燃引線，並將汽油彈朝建築物方向丟擲，現場瞬間引發火勢，褚男隨即騎車加速逃逸。

由於員警即時發現火警立刻處理，火勢並未波及派出所主建築物，幸未釀成嚴重災害，中壢警分局獲報後組成專案小組，迅速調閱周遭監視器影像鎖定嫌犯蹤跡，於凌晨3時40分，在褚男位於中壢新中北路的租屋處將他緝捕到案，現場扣得打火機及發票等證物；褚男對自己失序行為坦承不諱，警詢後依公共危險、妨害公務等罪送辦。

審理時，褚男坦承不諱，並有卷內事證，犯行堪以認定；法官審酌，被告褚某因不滿警方搜索，一時氣憤朝派出所丟擲汽油彈，雖未引發火災，但已造成公共危險之虞，嚴重威脅社會治安。認為他的違法行為應該譴責，考衡犯後態度、生活狀況等因素，量處適當刑度。