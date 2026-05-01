新北員警洩漏偵查秘密給幫派成員 懲戒法院判休職

新北市警察局歐姓員警涉嫌於民國112年間發生黑幫槍擊案後，洩漏警方偵查秘密給幫派成員。刑事部分判刑6月，得易科罰金，緩刑2年確定。懲戒法院判處歐男休職1年，可上訴。

根據判決書，歐男任職新北市警察局海山分局期間，發生竹聯幫仁堂弘仁會弘生組成員於民國112年4月20日晚間持衝鋒槍掃射當鋪鐵門事件，新北市板橋警分局報請新北地檢署指揮偵辦，承辦員警成立LINE群組匯報案件資訊。

判決表示，歐男以不詳方式知悉槍擊案偵查內容及案件摘要後，於112年4月20日至25日間，透過中間人將案件摘要洩漏給弘生組簡姓組長，並將槍擊案槍手在板橋分局的陳述內容洩漏給簡姓組長。

新北市刑警大隊及協辦單位搜索、拘提槍擊案楊姓共犯，另搜索弘生組成員據點後，將楊姓共犯帶回新北市刑大製作筆錄，說明槍擊案犯案過程及藏匿槍枝等犯案細節。歐男得知後，傳送訊息給簡姓組長，洩漏偵查中的秘密。

刑事部分，新北地方法院依公務員洩漏國防以外秘密罪，判處歐男有期徒刑6月，得易科罰金，緩刑2年，並應於判決確定之日起1年內，向公庫支付新台幣15萬元，歐男未上訴確定。新北市政府將歐男移送懲戒法院審理。

歐男答辯時表示，因槍擊案有部分事實發生在轄區內，以及他認識簡姓組長等人，認為可透過查訪得知何人涉案，期能因此獲得長官的肯定，一時未考慮到簡姓組長有可能涉案的情形下，犯下洩密的犯行，法院已判處緩刑給他自新的機會，希望懲戒法院從輕懲處。

懲戒法院表示，歐男擔任警察人員，查緝犯罪及維持社會治安為其職責，竟將偵查中秘密洩漏給弘生組組長，足以影響檢警對槍擊案的偵辦，違反義務的程度非輕，審酌歐男對犯行坦承不諱，擔任警察期間的考績及獎懲紀錄良好，判決歐男休職，期間1年，可上訴。