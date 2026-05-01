桃園男自製汽油彈丟派出所 一審判3年8月

桃園市35歲褚姓男子，去年底自製汽油彈朝桃園市政府警察局中壢分局普仁派出所投擲。桃園地院今天依涉犯放火燒燬現有人所在之建築物未遂罪，判處褚男有期徒刑3年8月，可上訴。

檢警調查，褚男去年12月29日凌晨以寶特瓶裝汽油、毛巾當引信製成汽油彈，點燃後朝普仁派出所投擲，隨後騎機車逃逸，員警撲滅火勢後在2小時內將他逮捕送辦，桃園地檢署依公共危險罪起訴。

桃園地方法院審理時，褚男坦承犯行，供稱是因不滿他案遭員警搜索，一時氣憤難耐才自製汽油彈丟派出所。

法院審酌當時雖無火勢延燒，但火花飛濺仍對他人生命、身體及財產法益造成極大威脅，嚴重危害社會治安，且侵害警察機關執行職務的嚴正性，今天依涉犯放火燒燬現有人所在之建築物未遂罪，判處褚男有期徒刑3年8月，可上訴。