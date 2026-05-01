電纜在人旁也不算偷 台東地院拆解證據鏈判竊案無罪

台東劉姓男子遭檢方指控，於前年7月3日凌晨，在知本大學路3段一帶竊取路燈電纜線及電線，並於案發後騎乘機車離去。警方事後調閱監視器畫面，鎖定其行蹤，並於同月13日清晨持搜索票，在大堤附近查獲劉男，現場並發現電纜線與電線各1捆，因而依竊盜罪送辦並提起公訴。不過，地院審理後認為，檢方提出的證據尚不足以達到「排除合理懷疑」的程度，判決劉男無罪。

判決書指出，監視器畫面僅顯示劉男於案發時段曾騎車行經案發地點周邊道路，包含逐漸接近及離開的路段，且離開時機車踏墊上多了一只白色麻布袋。然而，關鍵的案發現場並無監視器影像，無法直接拍攝到行竊過程。法院認為，僅憑「出現在附近」與「攜帶物品」的間接情況，仍不足以直接推論其即為竊嫌。

針對警方查扣的電纜線與電線，法院進一步審酌指出，雖證人表示其規格與失竊物相符，但也證稱其他路段路燈同樣使用相同規格材料，並非具專一性，難以據此認定來源。此外，法院當庭調查發現，扣案電纜線為完整一條，長度約30公尺；但依管理單位說法，遭竊電纜應係自7支路燈拆取，過程中「至少會被剪成數段」，與扣案物狀態明顯不符。

至於電線部分，因失竊長度無法確認，加上規格通用性高，亦難認與本案具直接關聯。

判決也指出，警方雖於大堤查獲劉男，且在其周遭約10公尺範圍內發現電纜線及電線，但劉男自始否認與該物品有關，且現場環境並無足夠證據顯示其持有或控制該批線材。法院認為，現場距離與位置關係，仍無法排除合理懷疑，尚難作為有罪認定依據。

法院強調，刑事案件須依證據認定，且須達一般人不致懷疑的確信程度，始得認定有罪。本案檢方所提證據，多屬間接證據，且關鍵事實仍存在疑點，無法形成完整且無矛盾的證明鏈。基於無罪推定原則及「罪證有疑，利於被告」的法理，最終判決無罪。