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通緝犯為給女友承諾 辦完結婚登記秒打給警方投案

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導

高雄市25歲陳姓男子因詐欺案遭通緝，逃避司法期間內心煎熬，轄區鹽埕警分局掌握其行蹤後，透過管道苦勸其面對司法，陳男決定結束逃亡，但希望能先給交往穩定的女友一個名分，上月29日與女友赴戶政事務所完成結婚登記後，隨即向警方投案，令警方讚他是「浪子回頭」。

鹽埕警分局五福四路派出所日前執行勤務時，查出因詐欺案遭通緝的陳姓男子行蹤，員警考量案情，並未第一時間強力拘提，而是主動聯繫陳男，以同理心動之以情，勸導其儘早出面面對司法，以免終日提心吊膽，連累身邊親友。

據了解，陳男在通緝期間與女友穩定交往，兩人甚至已有共組家庭的規畫，陳男經警方勸導後，自知法網難逃，坦言逃避司法的日子非常痛苦，為了不讓家人擔心，並給予未來妻子一分安心的承諾，他與警方約定，在完成終身大事後便會主動投案。

29日當天，陳男依約帶著女友前往鹽埕區大仁路的戶政事務所辦理結婚登記，手續一完成，陳男立刻履行諾言，主動致電五福四路派出所，員警趕抵現場時，陳男神情平靜、態度配合，坦言對過往行徑深感懊悔，隨後由警方依法上銬逮捕。

鹽埕警分局五福四路所長鍾易修呼籲，民眾若因觸法遭起訴、判刑，或收到法院、地檢署傳票，務必依指定期限到案說明，切勿心存僥倖逃避，以免聯繫不上遭發布通緝，得不償失。

遭通緝的陳姓男子在與女友完成結婚登記後，主動投案面對司法。記者巫鴻瑋／翻攝
遭通緝的陳姓男子在與女友完成結婚登記後，主動投案面對司法。記者巫鴻瑋／翻攝

結婚 高雄市 司法 通緝

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