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台中4月大男嬰趴睡...臉部發紫窒息亡 母睡一旁未注意過失致死判拘役

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中江姓女子照顧未滿4個月大兒子期間，見他趴睡就幫蓋被子自己也一同入眠，睡到中午驚見孩子被遮住口鼻、臉部發紫，緊急送醫仍身亡，法醫解剖認定呼吸道遭異物阻塞窒息；法院審酌，江應注意而未注意有過失，考量她痛失孩子悲痛萬分，依過失致死罪判她拘役50日，可上訴。

檢警調查，江女2025年1月20日早上9點多在霧峰區住處時，明知未滿4月大的兒子還沒有翻身能力，見孩子睡著後疏忽將他以趴睡姿勢放在成人彈簧床墊上，並蓋上被子至其肩膀下方。

江女隨即一同入眠，後來男嬰因趴睡過程，發生棉被遮住口鼻，直到中午接近12點江睡醒，這才驚覺兒子口鼻被棉被蓋住且左手摀住臉部，臉部已經略為發紫。

江嚇到馬上叫救護車將孩子送醫，但男嬰到院前就沒了呼吸心跳，緊急搶救仍身亡，後經解剖鑑定死因為呼吸道阻塞（口鼻遭棉被覆蓋）釀窒息死亡。

檢方訊時，江否認過失。但檢方認為，男嬰是江女第2個孩子，對於注意嬰兒應仰躺、防止和大人同睡或受雜物阻礙呼吸等危險，是一般人均得以認知的事，江應注意而未注意有過失，依法起訴。

台中地院考量，江女一時失慮痛失孩子，案發後相當悲痛，其為人母也不願意發生憾事，考量她無前科、素行良好等一切情狀，依過失致死罪判她拘役50日，得易科罰金。

示意圖，與本案無關。示意圖／ingimage
示意圖，與本案無關。示意圖／ingimage

異物 過失致死 台中

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