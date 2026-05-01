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台中男假扮起訴柯文哲檢察官林俊言 遭搜索辯：是在反串

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中賈姓男子去年假冒起訴民眾黨前主席柯文哲的台北地檢署檢察官林俊言，還下載林穿著檢察官法袍照片，當成LINE大頭貼並將帳號改成林，在「監督時政-良善護台」群組大肆放話、互嗆政治立場，賈遭搜索送辦還辯稱「是在反串」，法院依偽造文書罪判他3月，可上訴。

檢警調查，賈男2025年4月19日至8月7日間，在網路取得林俊言穿著檢察官法袍的個人臉部正面照片，冒用林的名義，再將LINE帳號改成林俊言，並加入「監督時政-良善護台」LINE群組。

賈以該帳號發言稱「該辦就辦，這些違法犯紀的人，一個一個送你們進去」、「媒體報導無法代表本署發言，請靜待司法判決」、「本署已經內部調查結案，絕無洩漏偵查中案情之情事」、「不然鳥公開承認我本人俊言是綠官，我可以當一下鳥。」

賈還留言稱「小草連上街頭都不敢，連表達反共的決心都沒有，根本就是意圖賣台」、「不像我們青鳥，走出家門勇敢表達反共立場」，並和群組內人士互相、表達各自政治立場。

台北市刑大去年8月7日到賈男位於台中市住處搜索，查扣作案用手機將其送辦；檢方訊時，賈辯稱這是匿名群組，他是在「反串」，不會有人把他當成林俊言本人，認為沒構成損害。

檢方根據賈男使用LINE帳號、對話紀錄等，認為他犯嫌明確，偵結依偽造文書等罪嫌起訴。

台中地院審酌，賈是智識正常成年人，卻冒用他人名義犯案，考量他最終坦承、態度尚可，依犯行使偽造準私文書罪判他3月，得易科罰金。

台北地檢署檢察官林俊言，林目前已升任新北地檢署主任檢察官。圖／報系資料照
台北地檢署檢察官林俊言，林目前已升任新北地檢署主任檢察官。圖／報系資料照

民眾黨 檢察官 台中 柯文哲 林俊言

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