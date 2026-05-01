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安伴侶的心 通緝犯辦妥結婚登記戶政事務所門口投案
高雄陳姓男子因涉詐欺案遭檢方通緝，為給伴侶一個安心承諾，陳男選擇先完成結婚登記，再主動聯繫員警投案，並在戶政事務所門口接受警方逮捕，為過去誤觸法網行為負責。
高雄市警察局鹽埕分局今天上午指出，25歲陳男因詐欺案遭高雄地方檢察署發布通緝，原本他已與伴侶穩定交往規劃未來，但逃亡期間內心煎熬，為給予新婚妻子一份安心承諾，兩人於上月29日至鹽埕區大仁路辦理結婚登記，隨後即主動致電聯繫員警，表示願為過去誤觸法網行為負責。
警方抵達戶政事務所現場時，陳男神情平靜且態度配合，坦言對過往行徑深感懊悔，不願再讓家人及妻子為自己擔心；員警即依程序將其逮捕，全案詢後解送高雄地檢署歸案。
鹽埕分局呼籲，民眾如有觸法遭起訴、判刑，或因司法案件收到法院或地檢署傳票，應依指定時間於期限內到案說明，避免聯繫不上而遭通緝。
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