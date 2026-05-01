快訊

5月運勢公開！12生肖吉凶一次看 龍迎機會、狗財運爆發

6歲就能抽！2026「終身學習券、館所通行票」懶人包 最高現省1500元

高雄某旅館房門被開…女驚慌搬沙發自保 業者竟回：漂亮要有高安全意識

聽新聞
0:00 / 0:00

海巡少校勾結私菸集團詐獎金判刑 褫奪公權4年

中央社／ 彰化1日電

海洋委員會海巡署偵防分署林姓少校偵查員涉勾結私菸集團、詐領檢舉獎金，犯罪所得新台幣332萬餘元，彰院審結，不得易科罰金部分判有期徒刑7年2月、褫奪公權4年，可上訴。

台灣彰化地方檢察署民國112年偵辦妨害農工商案件時，發現有員警長期利用警用系統為特定人查閱車籍資料，疑包庇私菸集團；經長期蒐證，查出林姓少校偵查員與黃姓夫妻經營的大餅私菸集團長期不正往來，並涉假破案及詐領檢舉獎金。

檢方調查，林姓男子明知大餅私菸集團為大規模非法製造私菸業者，雙方108年起協議，由林姓男子洩漏查緝情資、協助規避查緝，充當集團打手；黃姓夫妻提供國內其他私菸產製業者，供林姓男子查緝競爭對手，提高辦案績效。

據檢方資料，黃姓業者行賄林姓男子200餘萬元電動汽車，林姓男子收賄並以辦案為由，請地方員警查詢黃姓男子認為可疑的偵防車籍資料，避免遭其他政府單位查緝。林姓男子還多次洩漏聯合稽查時間與查緝現場概況，作為收賄對價。

此外，檢方查出林姓男子與共犯勾結，利用遊民或無資力者充當「舉手戶」作為遭緝獲對象，以詐領檢舉獎金並朋分，擴充查緝私菸假績效及獎金，以假績效創造累計4億餘元行政罰鍰，但對「舉手戶」毫無行政執行實益。

彰檢將林姓男子依犯貪污治罪條例公務員對違背職務行為收受賄賂或不正利益、國防以外秘密罪、使公務員登載不實公文書及違反個人資料保護法違法蒐集及洩漏個資等罪嫌提起公訴。

案經台灣彰化地方法院審理，就不得易科罰金部分判處應執行有期徒刑7年2月、褫奪公權4年，得易科罰金部分應執行1年6月刑期，不得易科罰金但得易服社會勞動部分應執行有期徒刑8月。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

彰化 海巡署 私菸

延伸閱讀

陸籍男在小琉球違法撲抱海龜 可關1年、重罰30萬 海巡送辦

15人受害！轉交逾93萬元製造金流斷點 女收水手被判徒刑2年6月

彰警查獲詐騙與毒品分裝 男穿內褲逃竄仍遭逮

詐團假投資結合假幣商行騙 雲檢起訴10人

相關新聞

台中男假扮起訴柯文哲檢察官林俊言 遭搜索辯：是在反串

台中賈姓男子去年假冒起訴民眾黨前主席柯文哲的台北地檢署檢察官林俊言，還下載林穿著檢察官法袍照片，當成LINE大頭貼並將帳號改成林，在「監督時政-良善護台」群組大肆放話、互嗆政治立場，賈遭搜索送辦還辯稱

影／鴻海集團爆2高階主管收千萬回扣 處長200萬、協理100萬交保

調查局獲報指出，新北市土城鴻海科技集團總部，有處長級高階經理人，涉利用職務收受上千萬回扣，台北市調查處昨天搜索約談3人到案，凌晨將3名被告移送新北地檢署複訊，檢察官漏夜偵訊後，依違反證交法特別背信罪命

電纜在人旁也不算偷 台東地院拆解證據鏈判竊案無罪

台東劉姓男子遭檢方指控，於前年7月3日凌晨，在知本大學路3段一帶竊取路燈電纜線及電線，並於案發後騎乘機車離去。警方事後調閱監視器畫面，鎖定其行蹤，並於同月13日清晨持搜索票，在大堤附近查獲劉男，現場並

通緝犯為給女友承諾 辦完結婚登記秒打給警方投案

高雄市25歲陳姓男子因詐欺案遭通緝，逃避司法期間內心煎熬，轄區鹽埕警分局掌握其行蹤後，透過管道苦勸其面對司法，陳男決定結束逃亡，但希望能先給交往穩定的女友一個名分，上月29日與女友赴戶政事務所完成結婚

台中4月大男嬰趴睡...臉部發紫窒息亡 母睡一旁未注意過失致死判拘役

台中江姓女子照顧未滿4個月大兒子期間，見他趴睡就幫蓋被子自己也一同入眠，睡到中午驚見孩子被遮住口鼻、臉部發紫，緊急送醫仍身亡，法醫解剖認定呼吸道遭異物阻塞窒息；法院審酌，江應注意而未注意有過失，考量她

車上藏毒還傷警竟無罪！法官認定員警「違法搜索」在先

高雄市一名李姓男子因違規停車遭警方攔查，員警見其有毒品前科，懷疑車內白色紙袋藏有毒品，要求李男交出，雙方爆發肢體拉扯導致2警受傷，李男因此遭檢方依妨害公務、傷害等罪嫌聲請簡易判決處刑，然而上訴後竟大翻

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。