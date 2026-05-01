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車上藏毒還傷警竟無罪！法官認定員警「違法搜索」在先

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導

高雄市一名李姓男子因違規停車遭警方攔查，員警見其有毒品前科，懷疑車內白色紙袋藏有毒品，要求李男交出，雙方爆發肢體拉扯導致2警受傷，李男因此遭檢方依妨害公務、傷害等罪嫌聲請簡易判決處刑，然而上訴後竟大翻盤改判「無罪」，法官認定是員警「違法搜索」在先。

判決書指出，2024年7月17日清晨4時許，李男駕駛小客車行經高雄市苓雅區，因未緊靠右側違規停車，遭苓雅警分局成功路派出所員警攔查，員警查驗身分發現李男有毒品等前科，便持手電筒照射車內，並質問「之前是用K仔嗎？」要求查看李男駕駛座旁的白色紙袋。

過程中，員警見狀以手壓住李男左肩，喝斥「你那個拿來」、「不要再藏了」，隨後將李男拉出車外，雙方爆發推擠，另一名員警將李男壓制在地，造成兩名員警手部受有擦挫傷及紅腫，其中一名員警的手錶面板也因此破損。

警方不僅在他車上查扣到一整罐K他命，還有K盤，甚至搜出1把斧頭。檢方事後依妨害公務、傷害及毀損等罪嫌將李男聲請以簡易判決，不過李男於庭訊時堅詞否認犯行，強調自己完全配合下車，辯稱自己只是要拔鑰匙卻遭壓制，因疼痛才產生本能反抗，並無主動推擠或拉扯員警。

一審法官不採信，認為李男身為成年人，應能預見拉扯會造成員警受傷及財物損壞，從重依傷害罪判處有期徒刑5月，得易科罰金。

沒想到上訴後竟大逆轉，高雄地院合議庭法官勘驗警方密錄器影像後指出，臨檢僅能以「目視」方式觀察人車外表，若要進一步檢查須得當事人同意。

密錄器畫面顯示，車內僅能看到一個長方形白色袋子，無法一目瞭然判定內藏毒品或違禁物，員警以強制力要求李男交出物品，實質上已構成對車內隱私的物理上翻搜，屬於無票搜索，且不符合刑事訴訟法中的附帶搜索或逕行搜索要件。

法官在判決理由中強調，警方並非依法執行職務在先，李男在遭壓制過程中的扭動與掙脫，難以排除是為了抵抗「違法搜索」的掙扎行為，既然缺乏妨害公務、傷害及毀損的主觀犯意，法院最終撤銷原簡易判決，諭知李男無罪。

※ 提醒您：戒毒專線0800770885

高雄地方法院。圖／本報資料照
高雄地方法院。圖／本報資料照

毒品 高雄市

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