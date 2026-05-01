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台東姊妹神操作翻車！姊頂替、妹偽簽 最後還是她報警

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導

一場交通事故，竟演變成姊妹之間的「連環掩護」戲碼。台東一名女子無照駕車肇事後，大姊第一時間出面頂替駕駛、接受酒測，企圖掩護；未料警方察覺異狀後，肇事女子竟再冒用另一名姊姊身分簽字應訊，試圖蒙混過關，最終由被冒名的姊姊報警揭發，全案才水落石出。法院審理後，認定姊姊頂替行為已構成刑法「頂替罪」，妹妹冒名簽署文件則成立「偽造署押罪」，分別判處拘役40天及有期徒刑2月，均得易科罰金。

判決書指出，這起藏匿人犯等案，發於去年7月21日上午，妹妹無照駕駛自小客車，在市區更生路與機車發生碰撞事故。事故發生後，同車姊姊為了讓妹妹規避責任，竟主動向到場員警謊稱自己是駕駛人，並接受酒測及相關調查。不過，員警在後續製作筆錄時察覺異狀，進一步查證發現實際駕駛另有其人，頂替行為因此曝光。

更誇張的是，妹妹在身分遭識破後，並未坦承，反而再冒用另一名姊姊的名義，在事故現場圖、談話紀錄、當事人登記聯單及酒測紀錄等文件上接續簽名，試圖混淆調查方向。直到被冒名的姊姊得知後報警，整起事件才正式揭露。

法院指出，姊姊頂替行為，已足以影響國家對犯罪的查緝與裁判，構成頂替罪；而妹妹冒名簽署文件，僅為表明身分同一性，屬於「署押」，未經同意冒用他人名義簽名，即構成偽造署押罪，且屬接續犯，以一罪論處。

法院審酌，姊妹兩人明知警方辦案具有嚴肅性，仍透過頂替與冒名方式干擾調查，使實際行為人一度規避責任，並可能損害被冒名者權益，行為不當。不過考量兩人犯後均坦承犯行，態度尚可，且為親屬關係，最終量處姊姊拘役40天、妹妹有期徒刑2月，均可易科罰金。

台東一名女子無照駕車肇事後，姊姊出面頂替，企圖掩護；警方察覺異狀後，肇事女子竟再冒用另一名姊姊身分簽字應訊，試圖蒙混過關，最終由被冒名的姊姊報警揭發。法院審理後，認定姊妹涉犯頂替罪與偽造署押罪，分別判處拘役40天及有期徒刑2月，均得易科罰金。本報資料照片
台東一名女子無照駕車肇事後，姊姊出面頂替，企圖掩護；警方察覺異狀後，肇事女子竟再冒用另一名姊姊身分簽字應訊，試圖蒙混過關，最終由被冒名的姊姊報警揭發。法院審理後，認定姊妹涉犯頂替罪與偽造署押罪，分別判處拘役40天及有期徒刑2月，均得易科罰金。本報資料照片

台東 酒測

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