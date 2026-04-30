快訊

不甩日盤大單調節 台指期夜盤開高走高！續勢挑戰4萬點大關

拿到完整民調報告了！新北初選落敗 黃國昌：我60歲以上「輸到不支倒地」

盧秀燕赴美商晚宴談軍購：國民黨3800億+N還未確定 執政黨也沒定案

聽新聞
0:00 / 0:00

影／男大生盜接高鐵無線電釀3列車急煞 關鍵參數原來是「他」給的

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

台灣高鐵行控中心今年清明連假期間，無線電系統遭林姓男大三生非法盜接，釀3列車緊急停駛，桃園地檢署昨晚讓林男交保後，今繼續指揮鐵路警察局刑警大隊持續將涉嫌提供無線電參數、與林男高中同校、同為無線電玩家的陳姓男子拘提到案，複訊後諭令以8萬元交保，持續追查犯案動機。

檢警前天下午分頭前往林姓男大生位於桃園、台中住居處及工作室等3地同步搜索，並將林姓男大生拘提到案後，深入追查發現，林男之所以能夠輕易破解並侵入高鐵無線電通訊系統之主因，全因另一名高中同校、目前未就學的21歲陳姓友人提供關鍵的高鐵無線電參數，讓林生得以「三等無線電執照」技術，侵入資通系統漏洞進行非法通訊，透過數位鑑識與通訊紀錄比對，掌握陳男涉有重嫌。

檢察官鍾瀚逸今天繼續指揮鐵警發動拘提行動，在桃園將陳男拘提到案並偵訊，發現陳男家庭背景裡，並無成員在台灣高鐵公司任職，由於陳男也是無線電玩家，明知無線電參數涉及重要鐵路機構的資通安全，仍隨意提供予他人使用，致生公共運輸往來危險。

檢方複訊後，認為陳男涉嫌違反鐵路法第68條之3第1項無故入侵核心資通系統、干擾設備功能正常運作，以及刑法第184條以他法致生公共運輸往來危險、第360條妨害電腦使用等罪嫌，雖然犯罪嫌疑重大，但審酌現有證據及偵辦進度，認為尚無羈押必要，諭知新台幣8萬元具保候傳。

正準備重考大學的陳姓無線電玩家涉嫌提供高鐵的參數，讓林姓男大三生破解盜接高鐵的無線電系統，至於背後犯案原因仍待釐清。記者陳恩惠／攝影
正準備重考大學的陳姓無線電玩家涉嫌提供高鐵的參數，讓林姓男大三生破解盜接高鐵的無線電系統，至於背後犯案原因仍待釐清。記者陳恩惠／攝影

目前準備重考的21歲陳男涉嫌提供高鐵參數給林姓高中學長，但檢警清查發現他的親友並無在高鐵任職，將繼續追查背後原因，陳男（後方）晚間8時50分在光頭律師的保釋下，步出地檢署。記者陳恩惠／攝影
目前準備重考的21歲陳男涉嫌提供高鐵參數給林姓高中學長，但檢警清查發現他的親友並無在高鐵任職，將繼續追查背後原因，陳男（後方）晚間8時50分在光頭律師的保釋下，步出地檢署。記者陳恩惠／攝影

目前準備重考的21歲陳男涉嫌提供高鐵參數給林姓高中學長，但檢警清查發現他的親友並無在高鐵任職，將繼續追查背後原因，陳男晚間8時50分在光頭律師的保釋下，步出地檢署。記者陳恩惠／攝影
目前準備重考的21歲陳男涉嫌提供高鐵參數給林姓高中學長，但檢警清查發現他的親友並無在高鐵任職，將繼續追查背後原因，陳男晚間8時50分在光頭律師的保釋下，步出地檢署。記者陳恩惠／攝影

桃園地檢署 台中 高鐵 無線電

延伸閱讀

盜接高鐵無線電害3列車急煞 桃檢逮1共犯、8萬元交保

抓到了！高鐵無線電遭盜接釀3列車急煞 涉案男大生喊：不小心發送訊號

高鐵無線電遭盜接 北捷：未被入侵或受影響、防制可能風險

也被男大生盜接？台鐵駁斥無線電遭駭 強調已韌體加密、變更密碼

相關新聞

土城廠區遭檢調搜索！疑處長級主管涉收千萬回扣 鴻海回應了

位於新北市土城的鴻海科技集團總部，今傳出遭檢調搜索。檢調獲報，有該集團某公司處長級高階經理人，涉嫌利用職務收受上千萬巨額回扣，新北地檢署今指揮調查局台北市調處，前往土城鴻海總部，就涉案人辦公室、住處等

影／男大生盜接高鐵無線電釀3列車急煞 關鍵參數原來是「他」給的

台灣高鐵行控中心今年清明連假期間，無線電系統遭林姓男大三生非法盜接，釀3列車緊急停駛，桃園地檢署昨晚讓林男交保後，今繼續指揮鐵路警察局刑警大隊持續將涉嫌提供無線電參數、與林男高中同校、同為無線電玩家的

拿瓶砸破店員頭！法官命她向檢察官報到「司法界炸鍋」 高雄高分院今撤銷發回

高雄60歲李姓婦人涉嫌持酒瓶砸傷超商女店員，高雄地院法官日前裁定交保，並破天荒命李婦定期向公訴檢察官報到，引爆檢方怒火，批法官「玩過頭」，高雄地檢署提起抗告後，高雄高分院今天做出最新裁定，將原裁定撤銷

盜接高鐵無線電害3列車急煞 桃檢逮1共犯、8萬元交保

台灣高鐵無線電遭盜接案，涉案的台中無線電玩家、23歲林姓男大生以新台幣10萬元交保。桃園地檢署調查發現，高鐵無線電參數是...

不滿被吵醒… 台南廚師持刀刺死隔壁房客 殘忍暴力無法自控遭羈押

54歲王姓廚師今年1月29日1時許不滿被租屋處另名42歲蘇姓房客盥洗聲音吵醒，雙方口角後肢體衝突後，持尖刀猛刺蘇直到對方身亡，經檢警相驗後發現蘇遭刺擊至少36刀，失血過多當場死亡，台南地檢署今認王涉殺

北市內湖前里長虛報時薪、偽造簽到表 詐領社會局51萬遭判10月

台北市內湖區金龍里前里長鄭允強，被控擔任里長及台北市內湖永續發展協會實際負責人期間，利用辦理社區照顧關懷據點核銷機會，以偽造簽到表、虛報時薪等手法，向北市社會局詐領補助款逾51萬元。士林地院日前審結，

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。