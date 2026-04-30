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盜接高鐵無線電害3列車急煞 桃檢逮1共犯、8萬元交保

中央社／ 桃園30日電

台灣高鐵無線電遭盜接案，涉案的台中無線電玩家、23歲林姓男大生以新台幣10萬元交保。桃園地檢署調查發現，高鐵無線電參數是由20歲陳男提供，今天晚間訊後以8萬元交保。

台灣高鐵行控中心4月5日晚間收到維修部門所屬某手持無線電於台中路段發報告警（GA），造成3部營運列車依安全規定立即緊急停車，經查案情不單純，6日即向警方報案。

桃園地檢署13日接獲內政部警政署鐵路警察局刑事警察大隊通報後展開調查，發現還在就讀大學的23歲林姓男子涉有重嫌；據了解，林男在中部就讀大學，本身是無線電玩家，當天是以自己的無線電冒用高鐵無線電參數。

桃檢28日下午將林男拘提到案，並搜索、查扣相關無線電設備及電子裝置，昨天晚間訊後依涉犯鐵路法、刑法之以他法致生公共運輸往來危險等罪嫌重大，諭知10萬元交保。

桃檢今天晚間表示，經追查發現，林男的高鐵無線電參數是由20歲陳姓友人提供，稍早拘提陳男到案。

檢察官訊後認陳男涉犯鐵路法之對於重要鐵路機構設施或設備核心資通系統，無故利用電腦系統漏洞而入侵其電腦或相關設備，無故以其他電磁方式干擾其相關設備危害其功能正常運作；以及刑法之以他法致生公共運輸往來危險，無故以其他電磁方式干擾其相關設備等罪嫌重大，但尚無羈押必要，諭知具保8萬元。

台灣高鐵無線電遭盜接案，涉案的台中無線電玩家、23歲林姓男大生以新台幣10萬元交保。圖／聯合報系資料照
台灣高鐵無線電遭盜接案，涉案的台中無線電玩家、23歲林姓男大生以新台幣10萬元交保。圖／聯合報系資料照

桃園 警察 桃園地檢署 高鐵 內政部

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