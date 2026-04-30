盜接高鐵無線電害3列車急煞 桃檢逮1共犯、8萬元交保

台灣高鐵無線電遭盜接案，涉案的台中無線電玩家、23歲林姓男大生以新台幣10萬元交保。桃園地檢署調查發現，高鐵無線電參數是由20歲陳男提供，今天晚間訊後以8萬元交保。

台灣高鐵行控中心4月5日晚間收到維修部門所屬某手持無線電於台中路段發報告警（GA），造成3部營運列車依安全規定立即緊急停車，經查案情不單純，6日即向警方報案。

桃園地檢署13日接獲內政部警政署鐵路警察局刑事警察大隊通報後展開調查，發現還在就讀大學的23歲林姓男子涉有重嫌；據了解，林男在中部就讀大學，本身是無線電玩家，當天是以自己的無線電冒用高鐵無線電參數。

桃檢28日下午將林男拘提到案，並搜索、查扣相關無線電設備及電子裝置，昨天晚間訊後依涉犯鐵路法、刑法之以他法致生公共運輸往來危險等罪嫌重大，諭知10萬元交保。

桃檢今天晚間表示，經追查發現，林男的高鐵無線電參數是由20歲陳姓友人提供，稍早拘提陳男到案。