備戰年底選戰反賄選 鄭銘謙：展現最強守備陣容

法務部長鄭銘謙今天受邀擔任中職中信兄弟與樂天桃猿賽事開場嘉賓，他說：「年底選戰是一場關鍵的9局大戰，面對想靠金錢攻勢觸壘的對手，我們必須展現最強的守備陣容。」

適逢中華職棒賽季，鄭銘謙受邀擔任賽事開場嘉賓，除了替球賽揭開序幕，更號召球迷「直球對決」不法，「打擊毒品、三振詐欺、完封賄選」。台中地檢署也於場外設置互動宣導攤位，讓球迷透過輕鬆方式掌握防詐、反毒知識。

鄭銘謙表示，棒球是台灣國球，每一場精彩賽事都建立在規則的公平執行與球員的自律上，這份精神與政府捍衛社會正義、推動「拒毒、打詐、反賄」的目標一致，期能藉由棒球熱度，將守護家園的意識傳遞給在場與電視機前的每個人。

面對新興毒品威脅，鄭銘謙鼓勵球迷應將熱情傾注於運動，就像強力打者，將毒品擊出場外，不讓它有任何落地機會。針對層出不窮的新型態電信詐騙，他叮嚀年輕族群在數位世界要保持頭腦清醒，不輕信不明資訊。如同王牌投手以直球將不法三振出局，唯有全民齊心，才能讓毒品無法上場、讓詐欺徹底出局。

另外，鄭銘謙以賽事防守陣容為喻，年底選戰是一場關鍵的9局大戰，面對想靠金錢攻勢觸壘的對手，必須展現最強的守備陣容，呼籲民眾發揮正義感，化身「民主裁判」，面對不法買票行為應勇敢說「不」，讓賄選被封殺出局。