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拿瓶砸破店員頭！法官命她向檢察官報到「司法界炸鍋」 高雄高分院今撤銷發回

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導

高雄60歲李姓婦人涉嫌持酒瓶砸傷超商女店員，高雄地院法官日前裁定交保，並破天荒命李婦定期向公訴檢察官報到，引爆檢方怒火，批法官「玩過頭」，高雄地檢署提起抗告後，高雄高分院今天做出最新裁定，將原裁定撤銷，發回高雄地院重新裁定。

涉案的李姓婦人今年2月6日酒後在高雄市新興區某超商與潘姓女店員發生口角，竟持酒瓶砸破潘女頭部，致其血流滿面，警方依殺人未遂罪嫌送辦，檢方認定無殺人動機，於3月5日依傷害等罪嫌起訴，李婦涉案後遭羈押一個多月，案件移審高雄地院後，承審的陳姓法官認為無羈押必要，裁定准予交保。

然而，檢方考量李婦曾多次遭通緝、居無定所且無手機可供聯絡，認定有逃亡與再犯之虞，兩度提起抗告均獲撤銷發回，不料陳姓法官第3次仍維持交保裁定，更出奇招，於裁定書中命李婦自5月1日起，每周三下午須親自到高雄地檢署，向檢察官報到。

法官於裁定理由指出，檢察官具維護社會法治的象徵意義，向檢察官報到可產生嚇阻作用與心理拘束力。

此一「前衛」裁定一出，立刻在司法界炸鍋，檢方與法界人士直言，過去交保報到多針對機關，如到派出所、法警室報到，要求被告直接找負責公訴的特定檢察官報到實屬罕見。

因地檢署辦公室有門禁管制，此舉形同迫使檢察官每周須抽空下樓與被告面會才能完成報到程序，被外界質疑是打破院檢默契，甚至把檢察官當觀護人使用。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

高雄高分院。圖／本報資料照
高雄高分院。圖／本報資料照

殺人未遂 高雄 檢察官

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