不滿被吵醒… 台南廚師持刀刺死隔壁房客 殘忍暴力無法自控遭羈押

54歲王姓廚師今年1月29日1時許不滿被租屋處另名42歲蘇姓房客盥洗聲音吵醒，雙方口角後肢體衝突後，持尖刀猛刺蘇直到對方身亡，經檢警相驗後發現蘇遭刺擊至少36刀，失血過多當場死亡，台南地檢署今認王涉殺人罪起訴，移審台南地院後下午裁定羈押。

台南地院指出，王經訊問後，認涉犯殺人罪，犯罪嫌疑重大，且審酌他所犯為最輕本刑10年以上重罪，衡情他有高度可能畏懼重罪而逃避審判及執行程序，是有相當理由足認他有逃亡之虞。

同時，依卷內事證及他供述，遇事易過度激動，而有失控暴力行為，且施暴對象並非單一，有事實足認有反覆實施殺人罪之虞。

台南地院審酌，王所涉犯本案犯罪情節嚴重，他以殘忍暴力犯罪方法侵害被害人生命權，對社會秩序及社會安寧影響重大，而他自陳倘若病情發作即無法自控，認本案無從僅以具保等方式替代羈押，有羈押必要，應予羈押。