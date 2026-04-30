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北市內湖前里長虛報時薪、偽造簽到表 詐領社會局51萬遭判10月

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

台北市內湖區金龍里前里長鄭允強，被控擔任里長及台北市內湖永續發展協會實際負責人期間，利用辦理社區照顧關懷據點核銷機會，以偽造簽到表、虛報時薪等手法，向北市社會局詐領補助款逾51萬元。士林地院日前審結，考量鄭坦承犯行，依5個詐欺取財罪合併判處應執行有期徒刑10月，得易科罰金。

判決指出，鄭允強2014年至2022年間擔任內湖區金龍里第12、13屆里長，也是台北市內湖永續發展協會實際負責人，負責統籌金龍里各項事務與經費核銷，在2019年至2023年間，明知部分兼職員工實際給付時薪僅160元、168元，低於申報標準，卻以時薪177元向社會局浮報。

誇張的是，鄭允強還利用員工未任職期間，偽造他們的署名或印文，製作虛假的人事費領據及簽到表，營造「協會人還是很多」的假象，藉此「領好領滿」。

鄭允強向社會局老人福利課申請補助，社會局承辦人員因陷於錯誤而准予核撥，相關款項流入鄭實際持有使用的富邦銀行帳戶，經統計，鄭在5年期間以此手段詐得51萬2048元。案經台北市社會局告發，士林地檢署偵結起訴。

鄭允強審理時對犯行坦承不諱，由於核銷是以「每年度」為申報單位，法官認定犯案期間橫跨5個年度，審酌他犯後態度、大學畢業等智識程度和生活狀況，依5次詐欺取財罪及行使業務登載不實文書罪判刑，每罪各判有期徒刑4月，合併應執行刑10月，可易科罰金，以1000元折算1日，並宣告沒收犯罪所得。

士林地院外觀照。圖／本報資料照片
士林地院外觀照。圖／本報資料照片

北市內湖區金龍里前里長鄭允強。圖／本報資料照片
北市內湖區金龍里前里長鄭允強。圖／本報資料照片

時薪 社會局 內湖

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