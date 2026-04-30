蒙面男持刀上門喊「錢拿來」 八旬婦選擇原諒調解成立…讓他輕判3年8月

台南新化區中興路檳榔攤開張數十年，顧店年近80歲潘姓婦人今年1月18日光天化日下遭蒙面吳姓男子持刀行搶1萬元，感嘆活到這把年紀第一次被搶，還好當晚警方就逮到人，然而，經調解後，潘婦選擇原諒他，也請求法官從輕量刑，台南地院認吳犯攜帶凶器強盜罪判刑3年8月。

檢警調查，吳於今年1月18日下午2時50分許，趁檳榔攤內僅有潘婦獨自看顧且無其他客人機會，以漁夫帽及頭套蒙面並戴手套，「錢拿來」手持西瓜刀1把逼近婦人，且近距離持刀朝存放現金抽屜及她比畫。

吳以脅迫方式致她不能抗拒，於是打開抽屜任由拿取抽屜內現金1萬元，得手後旋即騎乘機車離去。經婦人家人報警處理，經警調閱監視器影像，並於同日在住處扣得強盜使用西瓜刀1把、漁夫帽、頭套各1個、手套1雙等物。吳於警詢稱因為欠債必須還錢才作案，錢已花光。

潘婦說，做生意多年，感覺這裡治安非常良好，連小偷都很少看見；沒想到當天下午獨自1人顧店時，「全身包緊緊」徒步到檳榔攤亮長刀要錢。

她為了保命，只好把抽屜裡面所有賺來的辛苦錢都給他，隨即揚長而去。「活到這把年紀第一次被搶、真的很害怕，沒想到警察這麼快就抓到壞人，讓她能安心，非常感謝。」

吳坦承犯行，與潘婦於警詢及偵查中指述相符，且他頭戴漁夫帽、頭套遮掩臉部容貌、戴手套持西瓜刀進入檳榔攤，在狹窄空間內以西瓜刀近距離逼近指向婦人，及拿取抽屜現金等過程，也有檢察官勘驗檳榔攤監視器影像及案發現場及路口監視影像畫面截圖等佐證，事證明確。

台南地院指出，吳持刀強盜行為很不應該，惟他實際上並未對被害人造成身體上傷害，犯行持續時間也短暫，且所強盜取得財物並非甚鉅，同時，他始終坦承犯行，且與被害人達成調解，賠償4萬元，被害人也表明願意原諒被告，請求法院從輕量刑。

台南地院表示，倘處以加重強盜罪法定本刑最低刑度即有期徒刑7年，誠屬情輕法重，更無從與犯罪情節較為嚴重強盜犯行及事後未積極與被害人達成調解行為人惡性為區隔，依法酌減其刑。法官認吳犯攜帶凶器強盜罪判刑3年8月，可上訴。

年近80歲潘姓婦人今年1月18日光天化日下遭蒙面吳姓男子持刀行搶1萬元，當晚警方即循線逮捕吳送辦，台南地院認他犯攜帶凶器強盜罪判刑3年8月。圖／讀者提供