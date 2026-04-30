快訊

統一超卡位超市戰場！砸20億元投資台灣LOPIA

「季麟連說話衝動一點」 鄭麗文談軍購案：1.25兆天文數字空白授權絕不接受

泰坦號海底內爆近3年 她曝收丈夫、兒子遺骸成「兩小盒爛泥」

聽新聞
0:00 / 0:00

蒙面男持刀上門喊「錢拿來」 八旬婦選擇原諒調解成立…讓他輕判3年8月

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南新化區中興路檳榔攤開張數十年，顧店年近80歲潘姓婦人今年1月18日光天化日下遭蒙面吳姓男子持刀行搶1萬元，感嘆活到這把年紀第一次被搶，還好當晚警方就逮到人，然而，經調解後，潘婦選擇原諒他，也請求法官從輕量刑，台南地院認吳犯攜帶凶器強盜罪判刑3年8月。

檢警調查，吳於今年1月18日下午2時50分許，趁檳榔攤內僅有潘婦獨自看顧且無其他客人機會，以漁夫帽及頭套蒙面並戴手套，「錢拿來」手持西瓜刀1把逼近婦人，且近距離持刀朝存放現金抽屜及她比畫。

吳以脅迫方式致她不能抗拒，於是打開抽屜任由拿取抽屜內現金1萬元，得手後旋即騎乘機車離去。經婦人家人報警處理，經警調閱監視器影像，並於同日在住處扣得強盜使用西瓜刀1把、漁夫帽、頭套各1個、手套1雙等物。吳於警詢稱因為欠債必須還錢才作案，錢已花光。

潘婦說，做生意多年，感覺這裡治安非常良好，連小偷都很少看見；沒想到當天下午獨自1人顧店時，「全身包緊緊」徒步到檳榔攤亮長刀要錢。

她為了保命，只好把抽屜裡面所有賺來的辛苦錢都給他，隨即揚長而去。「活到這把年紀第一次被搶、真的很害怕，沒想到警察這麼快就抓到壞人，讓她能安心，非常感謝。」

吳坦承犯行，與潘婦於警詢及偵查中指述相符，且他頭戴漁夫帽、頭套遮掩臉部容貌、戴手套持西瓜刀進入檳榔攤，在狹窄空間內以西瓜刀近距離逼近指向婦人，及拿取抽屜現金等過程，也有檢察官勘驗檳榔攤監視器影像及案發現場及路口監視影像畫面截圖等佐證，事證明確。

台南地院指出，吳持刀強盜行為很不應該，惟他實際上並未對被害人造成身體上傷害，犯行持續時間也短暫，且所強盜取得財物並非甚鉅，同時，他始終坦承犯行，且與被害人達成調解，賠償4萬元，被害人也表明願意原諒被告，請求法院從輕量刑。

台南地院表示，倘處以加重強盜罪法定本刑最低刑度即有期徒刑7年，誠屬情輕法重，更無從與犯罪情節較為嚴重強盜犯行及事後未積極與被害人達成調解行為人惡性為區隔，依法酌減其刑。法官認吳犯攜帶凶器強盜罪判刑3年8月，可上訴。

年近80歲潘姓婦人今年1月18日光天化日下遭蒙面吳姓男子持刀行搶1萬元，當晚警方即循線逮捕吳送辦，台南地院認他犯攜帶凶器強盜罪判刑3年8月。圖／讀者提供
年近80歲潘姓婦人今年1月18日光天化日下遭蒙面吳姓男子持刀行搶1萬元，當晚警方即循線逮捕吳送辦，台南地院認他犯攜帶凶器強盜罪判刑3年8月。圖／讀者提供

經警調閱監視器影像，並於同日在吳男住處扣得強盜使用西瓜刀1把、漁夫帽、頭套各1個、手套1雙等證物。圖／讀者提供
經警調閱監視器影像，並於同日在吳男住處扣得強盜使用西瓜刀1把、漁夫帽、頭套各1個、手套1雙等證物。圖／讀者提供

強盜 台南

延伸閱讀

蘇耀輝蒙冤30年獲清白...法院判無罪理由曝光 關鍵是指認、測謊有瑕疵

影／邱軍酒駕撞死人判10年 法官揭重判理由：酒駕前科再犯還逃逸滅證

6月大男嬰顱內出血身亡...保母一度獲輕刑 更一審今改判9年徒刑

法官要被告向檢察官報到「這才具嚇阻力」 檢察界傻眼：是在報復嗎？

相關新聞

「手段殘忍」揮刀奪命技術長判無期徒刑 雲云前董座曾志新判刑理由曝光

雲云科技前董事長曾志新懷疑梁姓技術長竊取公司機密，談判時持刀刺梁9刀致死，再吞刀自傷；曾認罪，檢方對他求處無期徒刑，曾的律師建請判刑10年，台北地院國民法官法庭今依殺人罪判處曾無期徒刑，褫奪公權終身。

雲云前董座曾志新殺死技術長案 國民法官判無期徒刑

雲云科技前董事長曾志新懷疑梁姓技術長竊取公司機密，談判時持刀刺梁9刀致死，再吞刀自傷；曾認罪，檢方對他求處無期徒刑，曾的律師建請判刑10年，台北地院國民法官法庭今宣判，依殺人罪判處曾無期徒刑。可上訴。

北市內湖前里長虛報時薪、偽造簽到表 詐領社會局51萬遭判10月

台北市內湖區金龍里前里長鄭允強，被控擔任里長及台北市內湖永續發展協會實際負責人期間，利用辦理社區照顧關懷據點核銷機會，以偽造簽到表、虛報時薪等手法，向北市社會局詐領補助款逾51萬元。士林地院日前審結，

蒙面男持刀上門喊「錢拿來」 八旬婦選擇原諒調解成立…讓他輕判3年8月

台南新化區中興路檳榔攤開張數十年，顧店年近80歲潘姓婦人今年1月18日光天化日下遭蒙面吳姓男子持刀行搶1萬元，感嘆活到這把年紀第一次被搶，還好當晚警方就逮到人，然而，經調解後，潘婦選擇原諒他，也請求法

持刀刺殺技術長…雲云前董座曾志新殺人判無期徒刑 聽判後面無表情

雲云科技前董事長曾志新懷疑梁姓技術長竊取公司機密，談判時持刀刺梁9刀致死，再吞刀自傷；曾認罪，檢方對他求處無期徒刑，曾的律師建請判刑10年，台北地院國民法官法庭今宣判，依殺人罪判處曾無期徒刑，褫奪公權

不甩保護令！桃園逆子三度闖老父宅砸噴燈縱火 法官出手了

桃園中壢廖姓男子無視家暴保護令，去年10月間，不分日夜三度前往老父住處，扔噴燈、點燃門外雜物及踹車、丟廚餘桶等激進手段騷擾、索討金錢花用。桃園地院審結，認定廖男素行不良且毫無悔意，先將他羈押，依3次違

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。