「手段殘忍」揮刀奪命技術長判無期徒刑 雲云前董曾志新判刑理由曝光

雲云科技前董事長曾志新懷疑梁姓技術長竊取公司機密，談判時持刀刺梁9刀致死，再吞刀自傷；曾認罪，檢方對他求處無期徒刑，曾的律師建請判刑10年，台北地院國民法官法庭今依殺人罪判處曾無期徒刑，褫奪公權終身。

判決指出，曾志新犯案是出於自身猜忌心態，單方面將事端起因歸咎於梁姓技術長，未予查證或尋求其他合法途徑解決紛爭，任性解決被害人的生命，想結束自行臆測外界對雲云公司及其個人在網路上的抹黑攻擊。

判決說，曾志新與梁為多年專業合作共事的工作夥伴，卻利用梁對他的信任，在辦理離職交接在會議趁其不備，從梁背後偷襲猛刺多刀，而梁想移動位置欲保命、人資長盧建名出手制止及阻擋攻擊行為時，曾仍有繼續持刀攻擊的舉動。

觀察梁傷勢位置分布、數量及深淺程度，可見曾下手行兇力道不輕，手段殘忍，讓梁在過程中遭受相當大的痛苦，對梁的遺族、公司員工及全體社會形成永難彌平的憾事，曾犯罪情節嚴重。

國民法官法庭認為，曾志新因適應障礙症合併焦慮與憂鬱情緒，他坦承犯行、具有勞動意願及能力，雖具社會復歸的可能性，不過，評估未來社會復歸性時仍有風險因子存在，依曾的年紀、人格特質已較為穩定、較難改變，無法排除是否將會再形成未來面對困境時是否再犯案的相同決定。

合議庭因此認為，梁姓技術長的家屬雖與曾志新成立調解，但是出於不願訟累的態度，並未原諒曾，無從為曾量刑上的有利認定，判處曾無期徒刑，宣告褫奪公權終身。

曾志新2017年創立雲云科技，主打以AI科技育嬰，靠著產品「智慧寶寶攝影機」打響公司名號，曾在募資平台募得千萬資金，更吸引創投公司及國發基金挹注，獲頒經濟部「國家產業創新獎」，公司營運2025年出現危機，曾懷疑梁洩漏營業秘密。

2025年2月26日，曾志新在台北市中山區量販店購買主廚刀放在辦公室，3月7日，與梁、盧姓人資長在會議室談梁辦理離職事宜，要求梁刪除網路公開文章，但未獲得回應，隨即走到梁的後方，從上衣拿出主廚刀猛力砍殺梁多刀，導致梁失去生命徵象送醫不治，曾下手後自殘送醫，但保住性命。

檢察官會同法醫相驗，梁姓技術長頸部、背部等全身有多處刀傷，曾志新自傷後住院治療多日，出院移送檢方追查刑責，被訴殺人罪，羈押迄今。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打

安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980