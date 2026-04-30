立委關切以鞭刑嚇阻犯罪 法務部長：目前採保留態度

國民黨立委賴士葆、洪孟楷今天質詢時，關切是否以「鞭刑」嚇阻犯罪。法務部長鄭銘謙表示，目前對於鞭刑採保留態度，這有違反國際兩公約的疑慮，且現行只有少數國家有鞭刑。

立法院司法及法制委員會今天審查民國115年度中央政府總預算案關於法務部及所屬主管收支部分等案，邀請鄭銘謙等官員列席報告，並備質詢。朝野立委質詢時，關切監所人權、司法人球、鞭刑、智慧監獄等議題。

有關115年度預算配合施政計畫的編列情形，法務部長鄭銘謙報告表示，歲入部分，共編列新台幣90億88萬6000元，較114年度93億1040萬元，減列3億951萬4000元，減列比率3.32%，主要是違法罰金及緩起訴處分金等收入減列所致。

至於歲出部分，鄭銘謙說，共計編列508億365萬4000元，除編列法務部及所屬各機關人員維持、基本維運、資訊設備汰購、建築物耐震補強工程及辦公廳舍擴建、遷建、整修等經費336億7716萬6000元外，並配合重要施政計畫編列。

鄭銘謙表示，重要施政計畫包括強化緝毒與懲詐策略、賡續推動司法改革、促進人權保障及轉型正義、完善洗錢防制體質、科技輔助獄政管理、推動柔性司法政策、落實聯合國反貪腐公約，以及推動科技化行政執行措施。

民進黨立委莊瑞雄質詢時，關切法醫研究所制度及通譯問題，並提及他之前當律師時，覺得通譯很像臨時工，應導入專職通譯制度。鄭銘謙允諾「再來努力。」

民眾黨立委陳昭姿質詢時，關心監所人權議題，即便被關押仍有健康權、醫療人權。她並舉監察院調查報告為例，質疑外醫療程缺乏明確標準。鄭銘謙表示，法務部會建立客觀評估標準、優化緊急送醫機制，確保急重症收容人可獲得救治。

國民黨立委翁曉玲質詢時，聚焦檢察官聲請羈押程序，假使法院不認同，檢察官是否可無限次提抗告，如此會導致無限循環，是否限制檢察官提抗告的次數。鄭銘謙說，現行法制沒有限制抗告次數，須依個案認定，限制次數會限縮檢察官對法官的監督權，且現行制度並非沒有終點，高等法院也可以自為裁定。

賴士葆、洪孟楷質詢時提及「鞭刑」議題，詢問是否以「鞭刑」加強對詐騙、虐童、性侵等犯罪的嚇阻力道。鄭銘謙說，目前對於鞭刑採保留態度，這有違反國際兩公約的疑慮，且現行只有少數國家有鞭刑。

會議主席、司法及法制委員會國民黨籍召集委員翁曉玲表示，今天的會議僅進行詢答的部分，預算提案於5月14日下午2時截止收件。