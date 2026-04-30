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9刀刺殺技術長…雲云前董座曾志新殺人判決出爐 聽判後面無表情

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持刀刺殺技術長…雲云前董座曾志新殺人判無期徒刑 聽判後面無表情

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

雲云科技前董事長曾志新懷疑梁姓技術長竊取公司機密，談判時持刀刺梁9刀致死，再吞刀自傷；曾認罪，檢方對他求處無期徒刑，曾的律師建請判刑10年，台北地院國民法官法庭今宣判，依殺人罪判處曾無期徒刑，褫奪公權終身。可上訴。

遭羈押中的曾志新，今穿著西裝外套到法庭聽判，合議庭宣示判無期徒刑後，曾低頭面無表情，隨後還押台北看守所；死者梁姓術長的的妻子等家屬也出庭聽判，未對刑度發表看法，聽判後離開法院。

曾志新2017年創立雲云科技，主打以AI科技育嬰，靠著產品「智慧寶寶攝影機」打響公司名號，曾在募資平台募得千萬資金，更吸引創投公司及國發基金挹注，獲頒經濟部「國家產業創新獎」，公司營運2025年出現危機，曾懷疑梁洩漏營業秘密。

2025年2月26日，曾志新在台北市中山區量販店購買主廚刀放在辦公室，3月7日，與梁、盧姓人資長在會議室談梁辦理離職事宜，要求梁刪除網路公開文章，但未獲得回應，隨即走到梁的後方，從上衣拿出主廚刀猛力砍殺梁多刀，導致梁失去生命徵象送醫不治，曾下手後自殘送醫，但保住性命。

檢察官會同法醫相驗，梁姓技術長頸部、背部等全身有多處刀傷，曾志新自傷後住院治療多日，出院移送檢方追查刑責，被訴殺人罪，羈押迄今。

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曾志新（左）今天出庭聽判。記者王聖藜 /攝影
曾志新（左）今天出庭聽判。記者王聖藜 /攝影

梁姓技術長的家屬（紅衣、白衣者）今天出庭聽判。記者王聖藜 /攝影
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雲云科技

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