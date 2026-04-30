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不甩保護令！桃園逆子三度闖老父宅砸噴燈縱火 法官出手了

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

桃園中壢廖姓男子無視家暴保護令，去年10月間，不分日夜三度前往老父住處，扔噴燈、點燃門外雜物及踹車、丟廚餘桶等激進手段騷擾、索討金錢花用。桃園地院審結，認定廖男素行不良且毫無悔意，先將他羈押，依3次違反保護令罪判處應執行徒刑9個月，得易科罰金。

犯罪事實指出，48歲廖男與老父及印尼籍女看護原本同住於桃園市中壢區一處貨櫃屋，廖男因長年對老父施暴，明知法院已於2024年2月核發2年有效的保護令，禁止他對父親與看護實施身體或精神不法侵害，卻在短短一週內連續發難。

檢警調查，2025年10月24日晚間9時30分，廖男先朝父親房間窗戶丟噴燈，玻璃碎裂劃傷正在睡覺老父的嘴唇及右腳，4天後的凌晨4時50分，他再度上門，拿打火機點燃門外的雨鞋、雨衣及廚餘等雜物縱火，所幸火勢未蔓延至住宅主體，當天下午1時22分廖男再度折返，不僅向老父索討金錢，憤而踹踢老父的機車，還朝老父丟廚餘桶，繼續以暴力方式對老父實施精神不法侵害。

法院審理時，廖男否認有任何違反保護令及恐嚇危害安全的犯行，甚至辯稱一切「都是誤會」，全盤否認犯行。法官根據現場證據與卷內事證等資料，廖男明知自己已遭保護令禁止再對老父及看護騷擾，仍對老父丟東西、點火燒雜物、踹機車丟廚餘桶，認定他主觀上有明顯違反保護令犯意。

法院審酌，廖男自2017年起便有多次違反保護令的紀錄，且皆已執行完畢，卻仍未知警惕，顯見其「法敵對意識甚高」，素行極差，法官依3次違反保護令罪，判處廖男應執行有期徒刑9個月，得易科罰金。

中壢廖男長年對老父親及其看護施虐、騷擾，遭保護令禁止，但他仍繼續犯，桃園地院依3次違反保護令罪，判應執行徒刑9個月，可易科罰金。記者陳恩惠／攝影
中壢廖男長年對老父親及其看護施虐、騷擾，遭保護令禁止，但他仍繼續犯，桃園地院依3次違反保護令罪，判應執行徒刑9個月，可易科罰金。記者陳恩惠／攝影

桃園 保護令 中壢

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