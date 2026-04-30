導演柯一正「砸車門」毀損官司落幕！ 賠錢換撤告判公訴不受理

國片導演柯一正不滿有車輛擋住自家車庫，涉嫌持禁止停車的金屬拒馬重擊車輛車門，女車主提告，柯依毀損罪嫌起訴。台北地院日前傳喚柯出庭，柯同意賠償11萬5498萬元和解，台北地院審理，今對柯作不受理判決。

判決指出，刑法毀損罪依法須告訴乃論，女車主江姓女子撤回告訴不再訴究，本件不經言詞辯論，逕為諭知不受理之判決。

柯一正執導過多部電影、電視劇，曾獲得優良影像創作金穗獎，也是「紙風車」劇團創始人之一。

檢方調查，2024年11月6日晚上9時許，柯一正發現住家1樓車庫進出口被其他車輛擋住，他隔日一早要開車出門，煩心車輛持續擋住自家車庫入口，使他無法開車出門，涉嫌拿起金屬製的禁止停車拒馬砸向「擋到車」的車門3、4下，甚至踩上引擎蓋前端，車主發現板金凹陷報警提告，柯被起訴。